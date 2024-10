NYT: ВСУ начали учить призывы сдаться в плен на корейском языке

Боевикам ВСУ поступило распоряжение готовиться к возможной встрече с военными КНДР на поле боя. Об этом сообщила The New York Times и отметила, что украинская армия приготовила корейский разговорник, в котором написаны заготовленные фразы с призывами сдаться в плен. «По словам украинского офицера, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные вопросы, [ВСУ] выпустили для своих солдат украинско-корейский разговорник. С помощью него можно обращаться к северокорейским солдатам и призывать их сдаваться», — говорится в материале The New York Times. Газета 26 октября сообщила о якобы прибывших пяти тысячах элитных солдат КНДР в Курскую область. В МИД РФ и Кремле ранее называли слухи о прибытии вооруженных формирований из Северной Кореи «чушью». Президент России Владимир Путин на вопрос о сотрудничестве с КНДР ответил, что взаимодействия двух стран друг с другом является личным делом двух государств.

