NYT: ВСУ начали учить призывы сдаться в плен на корейском языке

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Командование ВСУ предупредило боевиков о готовности к встрече с военными КНДР, пишет NYT
Командование ВСУ предупредило боевиков о готовности к встрече с военными КНДР, пишет NYT Фото:
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Боевикам ВСУ поступило распоряжение готовиться к возможной встрече с военными КНДР на поле боя. Об этом сообщила The New York Times и отметила, что украинская армия приготовила корейский разговорник, в котором написаны заготовленные фразы с призывами сдаться в плен.

«По словам украинского офицера, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные вопросы, [ВСУ] выпустили для своих солдат украинско-корейский разговорник. С помощью него можно обращаться к северокорейским солдатам и призывать их сдаваться», — говорится в материале The New York Times.

Газета 26 октября сообщила о якобы прибывших пяти тысячах элитных солдат КНДР в Курскую область. В МИД РФ и Кремле ранее называли слухи о прибытии вооруженных формирований из Северной Кореи «чушью». Президент России Владимир Путин на вопрос о сотрудничестве с КНДР ответил, что взаимодействия двух стран друг с другом является личным делом двух государств.

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Боевикам ВСУ поступило распоряжение готовиться к возможной встрече с военными КНДР на поле боя. Об этом сообщила The New York Times и отметила, что украинская армия приготовила корейский разговорник, в котором написаны заготовленные фразы с призывами сдаться в плен. «По словам украинского офицера, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные вопросы, [ВСУ] выпустили для своих солдат украинско-корейский разговорник.  С помощью него можно обращаться к северокорейским солдатам и призывать их сдаваться», — говорится в материале The New York Times. Газета 26 октября сообщила о якобы прибывших пяти тысячах элитных солдат КНДР в Курскую область. В МИД РФ и Кремле ранее называли слухи о прибытии вооруженных формирований из Северной Кореи «чушью». Президент России Владимир Путин на вопрос о сотрудничестве с КНДР ответил, что взаимодействия двух стран друг с другом является личным делом двух государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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