Politico: в Госдепе исчезнет антироссийский отдел

29 октября 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

В Госдепе США хотят упразднить отдел по борьбе с кампаниями в России и Китае Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Глобальный центр взаимодействия Госдепа (GEC), который борется с иностранными кампаниями по дезинформации в других странах, находится под угрозой. Так, центр боролся против КНР и России, однако сейчас антироссийский отдел в Госдепе хотят упразднить. Инициатива идет из залов Конгресса. «В конце декабря истекает срок действия разрешения Конгресса на деятельность GEC, что может привести к расформированию этого специализированного подразделения в тот момент», — передает газета Politico. При этом некоторые сенаторы считают, что упразднение антироссийского центра скажется на безопасности США. «GEC сыграл незаменимую роль в борьбе против России и Китая. Если бы мы устранили этот инструмент, это бы неоправданно подорвало национальную безопасность США», — заявил сенатор от демократической партии штата Коннектикут Крис Мерфи. В материале говорится, что ранее Глобальный центр взаимодействия Госдепа опубликовал четыре публичных разоблачения о якобы российских дезинформационных кампаниях которые находятся в Африке, Молдавии и Латинской Америке. Помимо прочего, GEC выпустил восемь отчетов, в которых подробно говорилось о китайских и российских операциях. В специальном докладе Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» также значится, что Россия является главной угрозой в плане дезинформации и пропаганды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глобальный центр взаимодействия Госдепа (GEC), который борется с иностранными кампаниями по дезинформации в других странах, находится под угрозой. Так, центр боролся против КНР и России, однако сейчас антироссийский отдел в Госдепе хотят упразднить. Инициатива идет из залов Конгресса. «В конце декабря истекает срок действия разрешения Конгресса на деятельность GEC, что может привести к расформированию этого специализированного подразделения в тот момент», — передает газета Politico. При этом некоторые сенаторы считают, что упразднение антироссийского центра скажется на безопасности США. «GEC сыграл незаменимую роль в борьбе против России и Китая. Если бы мы устранили этот инструмент, это бы неоправданно подорвало национальную безопасность США», — заявил сенатор от демократической партии штата Коннектикут Крис Мерфи. В материале говорится, что ранее Глобальный центр взаимодействия Госдепа опубликовал четыре публичных разоблачения о якобы российских дезинформационных кампаниях которые находятся в Африке, Молдавии и Латинской Америке. Помимо прочего, GEC выпустил восемь отчетов, в которых подробно говорилось о китайских и российских операциях. В специальном докладе Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» также значится, что Россия является главной угрозой в плане дезинформации и пропаганды.