Politico: в Госдепе исчезнет антироссийский отдел

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., госдеп, сша
В Госдепе США хотят упразднить отдел по борьбе с кампаниями в России и Китае Фото:

Глобальный центр взаимодействия Госдепа (GEC), который борется с иностранными кампаниями по дезинформации в других странах, находится под угрозой. Так, центр боролся против КНР и России, однако сейчас антироссийский отдел в Госдепе хотят упразднить. Инициатива идет из залов Конгресса.

«В конце декабря истекает срок действия разрешения Конгресса на деятельность GEC, что может привести к расформированию этого специализированного подразделения в тот момент», — передает газета Politico. При этом некоторые сенаторы считают, что упразднение антироссийского центра скажется на безопасности США. «GEC сыграл незаменимую роль в борьбе против России и Китая. Если бы мы устранили этот инструмент, это бы неоправданно подорвало национальную безопасность США», — заявил сенатор от демократической партии штата Коннектикут Крис Мерфи.

В материале говорится, что ранее Глобальный центр взаимодействия Госдепа опубликовал четыре публичных разоблачения о якобы российских дезинформационных кампаниях которые находятся в Африке, Молдавии и Латинской Америке. Помимо прочего, GEC выпустил восемь отчетов, в которых подробно говорилось о китайских и российских операциях. В специальном докладе Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» также значится, что Россия является главной угрозой в плане дезинформации и пропаганды.

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Глобальный центр взаимодействия Госдепа (GEC), который борется с иностранными кампаниями по дезинформации в других странах, находится под угрозой. Так, центр боролся против КНР и России, однако сейчас антироссийский отдел в Госдепе хотят упразднить. Инициатива идет из залов Конгресса. «В конце декабря истекает срок действия разрешения Конгресса на деятельность GEC, что может привести к расформированию этого специализированного подразделения в тот момент», — передает газета Politico. При этом некоторые сенаторы считают, что упразднение антироссийского центра скажется на безопасности США. «GEC сыграл незаменимую роль в борьбе против России и Китая. Если бы мы устранили этот инструмент, это бы неоправданно подорвало национальную безопасность США», — заявил сенатор от демократической партии штата Коннектикут Крис Мерфи. В материале говорится, что ранее Глобальный центр взаимодействия Госдепа опубликовал четыре публичных разоблачения о якобы российских дезинформационных кампаниях которые находятся в Африке, Молдавии и Латинской Америке. Помимо прочего, GEC выпустил восемь отчетов, в которых подробно говорилось о китайских и российских операциях. В специальном докладе Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» также значится, что Россия является главной угрозой в плане дезинформации и пропаганды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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