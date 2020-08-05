США назвали РФ ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды

В США уверены: власти РФ вкладывают огромные деньги в пропагандистские каналы и разведструктуры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Американцы считают Россию главной угрозой в плане пропаганды и дезинформации. Об этом свидетельствует специальный доклад Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды».

«Центр глобального взаимодействия в структуре Госдепартамента занимается противодействием угроз со стороны злонамеренных игроков, использующих данные тактики [пропаганду и дезинформацию]. Россия в этой сфере продолжает быть ведущей угрозой», — передает ТАСС текст доклада.

В докладе также говорится, что российские власти вкладывают значительные ресурсы в пропагандистские каналы и разведструктуры для проведения злонамеренной деятельности в киберпространстве. Американцы подчеркивают, что экосистема РФ состоит из пяти основных опор: официальных правительственных коммуникаций, финансируемом государством глобальном вещании, культивацией подручных ресурсов, использовании соцсетей в качестве оружия и дезинформации с помощью деятельности в киберпространстве. В Госдепе отмечают, что Кремль несет прямую ответственность за культивирование этой тактики и платформ.

Ранее сразу два американских издания — Ассошиэйтед Пресс и New York Times — в своих статья обвинили Россию в дезинформации о пандемии. По утверждению журналистов, два экс-сотрудника Главного разведывательного управления РФ Александр Старунский и Денис Тюрин якобы распространяли дезинформацию о пандемии COVID-19 через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press. В Кремле заявили, что предпринимают особые меры проверки информации, которая публикуется в интернете, из-за широкого распространения фейков.

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