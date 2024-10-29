Челябинские власти изменят правила признания домов аварийными

Челябинские власти решили изменить критерии, по которым дома получают статус аварийных. Это связано с тем, что большинство многоквартирных домов, находящихся в ветхом состоянии, не могут быть включены в проекты о комплексном развитии территории (КРТ). Об этом на заседании гордумы 29 октября сообщил председатель городской думы Сергей Буяков.
«Проводили совещание и посмотрели на обращения граждан, связанные с возможностью реконструкции аварийного жилья, но по нормативам эти дома не попадали под эту возможность. Также заметили, что те дома, которые могут в последующем послужить в рамках КРТ реновации, не подпадали под категорию аварийных, а значит не подходили под проект о КРТ. Теперь мы внесем изменения в закон Челябинской области о комплексном развитии территории (КРТ). „, — сообщил Буяков.
Как отметили на заседании, в регионе большинство многоквартирных домов, построенных еще в прошлом столетии, не соответствуют нормам, по которым их можно признать аварийными. Поэтому их нельзя включать в проекты о КРТ. В основном такие дома находятся в плохом состоянии и подлежат сносу.
Для решения данной проблемы законопроектом предлагается уточнить критерии, которым должны соответствовать многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу. Согласно документу, предлагается снизить процент износа для домов от четырех этажей с 60% до 50%. Для домов до четырех этажей с 55% до 50% соответственно.
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