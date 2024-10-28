Челябинцы дошли до Путина, Белоусова и Жоги, чтобы помочь бойцу СВО. Документ

28 октября 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Игорь Самойлов пытается получить положенные по закону выплаты новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Копейское отделение всероссийской общественной организации «Боевое братство» (Челябинская область) вступилось за бывшего участника СВО, гвардии-прапорщика Игоря Самойлова, которого уволили, так и не выплатив «боевые». Они направили соответствующие обращения (имеются в распоряжении URA.RU) в адрес президента РФ Владимира Путина, министра обороны РФ Андрея Белоусова и полпреда президента в УрФО Артема Жоги. «Воин должен быть спокоен и уверен, что в зоне СВО и после того, он и его семья не будут нуждаться и будут под надежной защитой государства. Однако в Копейске и Челябинской области известно, что гарантированные государством выплаты военным не получены. Вопрос выплат „боевых“ необходимо решать ответственно и по чести», — говорится в обращении «Боевого братства». Общественники усматривают в произошедшем признаки халатности, превышения должностных полномочий и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Они просят надзорные органы разобраться в ситуации. Новость по теме «Был бойцам за маму и папу»: история челябинца, оставшегося без боевых выплат. Фото, видео Самойлов принимал участие в СВО полгода: с ноября 2022 года по апрель 2023 года. Ежемесячно он должен был получать не менее 228,5 тысячи рублей. При этом за весь срок службы ему начислено чуть более 450 тысяч рублей. Летом 2023 года его исключили из списков личного состава воинской части, так и не рассчитав полностью. URA.RU рассказывало историю бойца. Копейское отделение всероссийской общественной организации «Боевое братство» направило обращение в адрес Владимира Путина, Андрея Белоусова и Артема Жоги Документ: Копейское отделение всероссийской общественной организации «Боевое братство» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Копейское отделение всероссийской общественной организации «Боевое братство» (Челябинская область) вступилось за бывшего участника СВО, гвардии-прапорщика Игоря Самойлова, которого уволили, так и не выплатив «боевые». Они направили соответствующие обращения (имеются в распоряжении URA.RU) в адрес президента РФ Владимира Путина, министра обороны РФ Андрея Белоусова и полпреда президента в УрФО Артема Жоги. «Воин должен быть спокоен и уверен, что в зоне СВО и после того, он и его семья не будут нуждаться и будут под надежной защитой государства. Однако в Копейске и Челябинской области известно, что гарантированные государством выплаты военным не получены. Вопрос выплат „боевых“ необходимо решать ответственно и по чести», — говорится в обращении «Боевого братства». Общественники усматривают в произошедшем признаки халатности, превышения должностных полномочий и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Они просят надзорные органы разобраться в ситуации. Самойлов принимал участие в СВО полгода: с ноября 2022 года по апрель 2023 года. Ежемесячно он должен был получать не менее 228,5 тысячи рублей. При этом за весь срок службы ему начислено чуть более 450 тысяч рублей. Летом 2023 года его исключили из списков личного состава воинской части, так и не рассчитав полностью. URA.RU рассказывало историю бойца.