В Челябинске задержали цыганку, наживающуюся на фейковом снятии порчи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, свечи, секта, обряд, ритуал, жертвоприношение, культ, мистика, колдовство, череп животного, эзотерика, сатанизм, бесовщина, еретик, блэк метал, оккультизм, молох, черная месса, поклонники дьявола, черные свечи
Цыганка обещала клиентке снять порчу Фото:

В Челябинске задержана цыганка, которая обманывала клиентов, обещая снять с них порчу. У одного из них, жительницы Республики Коми, псевдогадалка подобным образом похитила около 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Потерпевшая сообщила полицейским, что в социальной сети познакомилась с „гадалкой“, которая обещала „снять порчу“ с клиентки и ее сына. В итоге потерпевшая лишилась около 300 тысяч рублей. По обстоятельствам совершенного мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Было установлено, что деньги уходили на счет мужчине, который жил с гадалкой. Оба являются представителями одной из этнических диаспор, официально не трудоустроены.

«Оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями областного главка оказали содействие коллегам из республиканского МВД и при поддержке сотрудников Росгвардии провели задержание. В ходе обыска стражи порядка изъяли сотовые телефоны, с помощью которых осуществлялись мошеннические действия, и банковские карты. В настоящий момент пара проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске задержана цыганка, которая обманывала клиентов, обещая снять с них порчу. У одного из них, жительницы Республики Коми, псевдогадалка подобным образом похитила около 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Потерпевшая сообщила полицейским, что в социальной сети познакомилась с „гадалкой“, которая обещала „снять порчу“ с клиентки и ее сына. В итоге потерпевшая лишилась около 300 тысяч рублей. По обстоятельствам совершенного мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Было установлено, что деньги уходили на счет мужчине, который жил с гадалкой. Оба являются представителями одной из этнических диаспор, официально не трудоустроены. «Оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями областного главка оказали содействие коллегам из республиканского МВД и при поддержке сотрудников Росгвардии провели задержание. В ходе обыска стражи порядка изъяли сотовые телефоны, с помощью которых осуществлялись мошеннические действия, и банковские карты. В настоящий момент пара проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений», — отметили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...