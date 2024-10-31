В Челябинске задержали цыганку, наживающуюся на фейковом снятии порчи

31 октября 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Цыганка обещала клиентке снять порчу Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске задержана цыганка, которая обманывала клиентов, обещая снять с них порчу. У одного из них, жительницы Республики Коми, псевдогадалка подобным образом похитила около 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Потерпевшая сообщила полицейским, что в социальной сети познакомилась с „гадалкой“, которая обещала „снять порчу“ с клиентки и ее сына. В итоге потерпевшая лишилась около 300 тысяч рублей. По обстоятельствам совершенного мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Было установлено, что деньги уходили на счет мужчине, который жил с гадалкой. Оба являются представителями одной из этнических диаспор, официально не трудоустроены. «Оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями областного главка оказали содействие коллегам из республиканского МВД и при поддержке сотрудников Росгвардии провели задержание. В ходе обыска стражи порядка изъяли сотовые телефоны, с помощью которых осуществлялись мошеннические действия, и банковские карты. В настоящий момент пара проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений», — отметили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске задержана цыганка, которая обманывала клиентов, обещая снять с них порчу. У одного из них, жительницы Республики Коми, псевдогадалка подобным образом похитила около 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Потерпевшая сообщила полицейским, что в социальной сети познакомилась с „гадалкой“, которая обещала „снять порчу“ с клиентки и ее сына. В итоге потерпевшая лишилась около 300 тысяч рублей. По обстоятельствам совершенного мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Было установлено, что деньги уходили на счет мужчине, который жил с гадалкой. Оба являются представителями одной из этнических диаспор, официально не трудоустроены. «Оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями областного главка оказали содействие коллегам из республиканского МВД и при поддержке сотрудников Росгвардии провели задержание. В ходе обыска стражи порядка изъяли сотовые телефоны, с помощью которых осуществлялись мошеннические действия, и банковские карты. В настоящий момент пара проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений», — отметили в пресс-службе ведомства.