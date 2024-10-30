В Челябинской области планируют увеличить мощности ТЛК «Южноуральский»

В Челябинской области планируют в три раза увеличить мощности ТЛК «Южноуральский: с 800 тысяч тонн в год до 2,5 млн тонн в год. Об этом заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов на Международном таможенном форуме — 2024.
«Фактическая ресурсная мощность ТЛК „Южноуральский“ составляет 800 тысяч тонн в год, в перспективе планируется ее увеличение до 2,5 миллионов тонн в год. География поставок также может быть значительно расширена», — приводит заявление Фролова пресс-служба Челябинской таможни.
По словам Фролова, Челябинская область готова стать транспортно-логистическим узлом «восточного коридора». Уже сейчас товары из региона отправляются в большинство стран востока.
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