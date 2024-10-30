Экономика Промышленность В Челябинской области планируют увеличить мощности ТЛК «Южноуральский» 31 октября 2024 в 10:59 Размер текста - 17 + Мощности ТЛК «Южноуральский» планируют увеличить в несколько раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области планируют в три раза увеличить мощности ТЛК «Южноуральский: с 800 тысяч тонн в год до 2,5 млн тонн в год. Об этом заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов на Международном таможенном форуме — 2024. «Фактическая ресурсная мощность ТЛК „Южноуральский“ составляет 800 тысяч тонн в год, в перспективе планируется ее увеличение до 2,5 миллионов тонн в год. География поставок также может быть значительно расширена», — приводит заявление Фролова пресс-служба Челябинской таможни. По словам Фролова, Челябинская область готова стать транспортно-логистическим узлом «восточного коридора». Уже сейчас товары из региона отправляются в большинство стран востока. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области планируют в три раза увеличить мощности ТЛК «Южноуральский: с 800 тысяч тонн в год до 2,5 млн тонн в год. Об этом заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов на Международном таможенном форуме — 2024. «Фактическая ресурсная мощность ТЛК „Южноуральский“ составляет 800 тысяч тонн в год, в перспективе планируется ее увеличение до 2,5 миллионов тонн в год. География поставок также может быть значительно расширена», — приводит заявление Фролова пресс-служба Челябинской таможни. По словам Фролова, Челябинская область готова стать транспортно-логистическим узлом «восточного коридора». Уже сейчас товары из региона отправляются в большинство стран востока. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям