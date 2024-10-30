30 октября 2024

В Челябинской области планируют увеличить мощности ТЛК «Южноуральский»

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ТЛК Южноуральский Челябинск, тлк южноуральский
Мощности ТЛК «Южноуральский» планируют увеличить в несколько раз Фото:

В Челябинской области планируют в три раза увеличить мощности ТЛК «Южноуральский: с 800 тысяч тонн в год до 2,5 млн тонн в год. Об этом заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов на Международном таможенном форуме — 2024.

«Фактическая ресурсная мощность ТЛК „Южноуральский“ составляет 800 тысяч тонн в год, в перспективе планируется ее увеличение до 2,5 миллионов тонн в год. География поставок также может быть значительно расширена», — приводит заявление Фролова пресс-служба Челябинской таможни.

По словам Фролова, Челябинская область готова стать транспортно-логистическим узлом «восточного коридора». Уже сейчас товары из региона отправляются в большинство стран востока.

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В Челябинской области планируют в три раза увеличить мощности ТЛК «Южноуральский: с 800 тысяч тонн в год до 2,5 млн тонн в год. Об этом заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов на Международном таможенном форуме — 2024. «Фактическая ресурсная мощность ТЛК „Южноуральский“ составляет 800 тысяч тонн в год, в перспективе планируется ее увеличение до 2,5 миллионов тонн в год. География поставок также может быть значительно расширена», — приводит заявление Фролова пресс-служба Челябинской таможни. По словам Фролова, Челябинская область готова стать транспортно-логистическим узлом «восточного коридора». Уже сейчас товары из региона отправляются в большинство стран востока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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