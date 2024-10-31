Челябинский депутат Госдумы просит не спешить с ограничениями продажи алкоголя

31 октября 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

По мнению Станислава Наумова, проект по ограничению продаж алкоголя нуждается в доработке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов призвал глав субъектов РФ не спешить вводить ограничения на продажу алкоголя по примеру вологодской администрации. Как он написал в социальных сетях, пока проект по ограничению играет на руку лишь теневому обороту алкоголя. «Проект решения сырой и играет на руку исключительно теневому обороту алкоголя, при том, что не факт, что изготовленного на основе этанола, а не метанола. Уверен, что как минимум половина смертей от алкоголя в любом регионе связана не с банкетами и с фуршетами, а с голимыми подделками, приобретенными за наличные в подтворотне», — написал Наумов на своей странице в «ВКонтакте». Также парламентарий опасается, что после введения подобных ограничений доходы даже от легально произведенной продукции будут поступать не в местные бюджеты, а прямиком к спекулянтам. Все заявления властей Вологодской области, по его словам, хочется проверить. Новость по теме В «самом русском» регионе РФ решили продавать алкоголь всего часа в день О планах ввести ограничения на продажу алкоголя изначально заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Согласно предложению, по будням продажа алкоголя будет разрешена с 12:00 до 14:00, тогда как в выходные и праздничные дни режим работы точек продажи алкоголя останется без изменений. Данные меры уже поддержали в Минздраве РФ, отметив, что распитие алкоголя повышает риски развития хронических неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов призвал глав субъектов РФ не спешить вводить ограничения на продажу алкоголя по примеру вологодской администрации. Как он написал в социальных сетях, пока проект по ограничению играет на руку лишь теневому обороту алкоголя. «Проект решения сырой и играет на руку исключительно теневому обороту алкоголя, при том, что не факт, что изготовленного на основе этанола, а не метанола. Уверен, что как минимум половина смертей от алкоголя в любом регионе связана не с банкетами и с фуршетами, а с голимыми подделками, приобретенными за наличные в подтворотне», — написал Наумов на своей странице в «ВКонтакте». Также парламентарий опасается, что после введения подобных ограничений доходы даже от легально произведенной продукции будут поступать не в местные бюджеты, а прямиком к спекулянтам. Все заявления властей Вологодской области, по его словам, хочется проверить. О планах ввести ограничения на продажу алкоголя изначально заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Согласно предложению, по будням продажа алкоголя будет разрешена с 12:00 до 14:00, тогда как в выходные и праздничные дни режим работы точек продажи алкоголя останется без изменений. Данные меры уже поддержали в Минздраве РФ, отметив, что распитие алкоголя повышает риски развития хронических неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности.