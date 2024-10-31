Челябинский депутат Госдумы просит не спешить с ограничениями продажи алкоголя

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Станислав Наумов во время интервью. Москва, портрет, наумов станислав
По мнению Станислава Наумова, проект по ограничению продаж алкоголя нуждается в доработке Фото:

Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов призвал глав субъектов РФ не спешить вводить ограничения на продажу алкоголя по примеру вологодской администрации. Как он написал в социальных сетях, пока проект по ограничению играет на руку лишь теневому обороту алкоголя.

«Проект решения сырой и играет на руку исключительно теневому обороту алкоголя, при том, что не факт, что изготовленного на основе этанола, а не метанола. Уверен, что как минимум половина смертей от алкоголя в любом регионе связана не с банкетами и с фуршетами, а с голимыми подделками, приобретенными за наличные в подтворотне», — написал Наумов на своей странице в «ВКонтакте».

Также парламентарий опасается, что после введения подобных ограничений доходы даже от легально произведенной продукции будут поступать не в местные бюджеты, а прямиком к спекулянтам. Все заявления властей Вологодской области, по его словам, хочется проверить.

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О планах ввести ограничения на продажу алкоголя изначально заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Согласно предложению, по будням продажа алкоголя будет разрешена с 12:00 до 14:00, тогда как в выходные и праздничные дни режим работы точек продажи алкоголя останется без изменений. Данные меры уже поддержали в Минздраве РФ, отметив, что распитие алкоголя повышает риски развития хронических неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности.

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Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов призвал глав субъектов РФ не спешить вводить ограничения на продажу алкоголя по примеру вологодской администрации. Как он написал в социальных сетях, пока проект по ограничению играет на руку лишь теневому обороту алкоголя. «Проект решения сырой и играет на руку исключительно теневому обороту алкоголя, при том, что не факт, что изготовленного на основе этанола, а не метанола. Уверен, что как минимум половина смертей от алкоголя в любом регионе связана не с банкетами и с фуршетами, а с голимыми подделками, приобретенными за наличные в подтворотне», — написал Наумов на своей странице в «ВКонтакте». Также парламентарий опасается, что после введения подобных ограничений доходы даже от легально произведенной продукции будут поступать не в местные бюджеты, а прямиком к спекулянтам. Все заявления властей Вологодской области, по его словам, хочется проверить. О планах ввести ограничения на продажу алкоголя изначально заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Согласно предложению, по будням продажа алкоголя будет разрешена с 12:00 до 14:00, тогда как в выходные и праздничные дни режим работы точек продажи алкоголя останется без изменений. Данные меры уже поддержали в Минздраве РФ, отметив, что распитие алкоголя повышает риски развития хронических неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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