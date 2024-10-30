Челябинцы встретят Хэллоуин в макияже и с линзами призрака

Жители Челябинской области готовятся встречать Хэллоуин в макияже для праздника и с цветными контактными линзами «Призрак». Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы Wildberries, продажи атрибутики за год подскочили в 4,3 раза.
«Рост продаж товаров для Хэллоуина на Wildberries составил в регионе 320% в штуках и 332% по сумме продаж октябрь к октябрю. Среди самых продаваемыми „страшных“ товаров в области стали наборы для макияжа на Хэллоуин», — рассказали URA.RU на платформе.
Челябинская область не отстает от общероссийского тренда. По стране также увеличились продажи товаров — рост сопоставимый.
Среди популярных товаров оказался традиционный набор. Покупают маски из фильма «Крик», женские костюмы «Ведьмочка», маски Momo, различные растяжки. Хитом продаж также стали кожаные куртки с изображением Джокера и искусственные паутины с пауками.
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