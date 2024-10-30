30 октября 2024

Челябинцы встретят Хэллоуин в макияже и с линзами призрака

Челябинцы встретят Хеллоуин в макияже и с линзами призрака
© Служба новостей «URA.RU»
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День всех святых челябинцы встретят в праздничном антураже
День всех святых челябинцы встретят в праздничном антураже Фото:

Жители Челябинской области готовятся встречать Хэллоуин в макияже для праздника и с цветными контактными линзами «Призрак». Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы Wildberries, продажи атрибутики за год подскочили в 4,3 раза.

«Рост продаж товаров для Хэллоуина на Wildberries составил в регионе 320% в штуках и 332% по сумме продаж октябрь к октябрю. Среди самых продаваемыми „страшных“ товаров в области стали наборы для макияжа на Хэллоуин», — рассказали URA.RU на платформе.

Челябинская область не отстает от общероссийского тренда. По стране также увеличились продажи товаров — рост сопоставимый.

Среди популярных товаров оказался традиционный набор. Покупают маски из фильма «Крик», женские костюмы «Ведьмочка», маски Momo, различные растяжки. Хитом продаж также стали кожаные куртки с изображением Джокера и искусственные паутины с пауками.

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Жители Челябинской области готовятся встречать Хэллоуин в макияже для праздника и с цветными контактными линзами «Призрак». Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы Wildberries, продажи атрибутики за год подскочили в 4,3 раза. «Рост продаж товаров для Хэллоуина на Wildberries составил в регионе 320% в штуках и 332% по сумме продаж октябрь к октябрю. Среди самых продаваемыми „страшных“ товаров в области стали наборы для макияжа на Хэллоуин», — рассказали URA.RU на платформе. Челябинская область не отстает от общероссийского тренда. По стране также увеличились продажи товаров — рост сопоставимый. Среди популярных товаров оказался традиционный набор. Покупают маски из фильма «Крик», женские костюмы «Ведьмочка», маски Momo, различные растяжки. Хитом продаж также стали кожаные куртки с изображением Джокера и искусственные паутины с пауками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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