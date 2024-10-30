В Челябинске перенесли концерт Евы Власовой

Концерт Евы Власовой в Челябинске, запланированный на 14 декабря, перенесли почти на месяц. Теперь хиты «Танцуй вопреки», «До утра», «Снег» и другие можно будет услышать 11 января. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Сольный концерт Евы Власовой, запланированный на 14 декабря, переносится на 11 января 2025 года. Все билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщают на сайте ГЗК.
В биографии Власовой указано, что известность она получила после участия в телешоу талантов. В 2021 она дошла до финала «Ну-ка все вместе», а в 2019 снималась в программе «Один в Один». За свою карьеру певица успела записать совместные треки с артистом Сергеем Лазаревым и экс-солисткой группы «2Маши» Машей Шейх.
Агентство URA.RU пыталось связаться концертным директором Евы Власовой, чтобы узнать причину переноса концерта. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
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