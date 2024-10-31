Власти рассказали об изменениях в работе транспорта в Челябинске в ноябре

С 1 ноября в Челябинске изменится работа общественного транспорта

31 октября 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Стоимость ежемесячного проездного составляет 1450 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в ноябре в работе общественного транспорта появятся некоторые изменения. Об этом 31 октября рассказали в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Подробнее — на URA.RU. Маршруты №123 (Копейск — парк Гагарина) и №125 (Копейск — ЖД вокзал) С 1 ноября из Копейска в Челябинск запустят новые автобусы среднего и большого класса, также будет увеличено число выпущенных на линию машин. Речь идет о маршрутах №123 и №125. На маршрут №125 выйдет 22 машины, что позволит сократить интервал движения до 6-12 минут по будням. На маршруте №125 пассажиров будут обслуживать 16 новых автобусов среднего класса. Еще два останутся в резерве. Автобус №3 (улица Березовая — ЮУрГУ) Автобус №3 также перейдет на обслуживание более вместительными машинами. Изменится трасса движения: автобус будет следовать по улицам Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Бейвеля, Чичерина, проспект Победы, Салавата Юлаева, а также по проспекту Ленина до ЮУрГУ. На линии предусмотрена работа 12 автобусов, два останутся в резерве. Автобус №58 (ЧВВАКУШ — Чистопольская) На маршруте №58 автобусы малого класса заменят на автобусы среднего класса. Это повысит комфорт поездок с северо-запада и из Ленинского района в центр города. На линию выйдут 18 машин. Изменения должны улучшить работу общественного транспорта в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Троллейбус №16 (АМЗ — ЖБИ) Троллейбус №16 с 1 ноября временно отменяется. Работа маршрута позднее будет организована с использованием новых троллейбусов «Синара». Троллейбус №14 (ЧМК — Парк Гагарина) На маршруте №14 с 15 ноября до 18 единиц увеличивается количество троллейбусов (пока их только девять). Сократится интервал движения. Автобус №85 (Мамина — Новосинеглазово) Автобус №85 Мамина — Новосинеглазово с 1 ноября перейдет на работу по регулируемому тарифу. Предусмотрена работа 23 автобусов малого класса (не менее 35 пассажиров) по будням и 11 автобусов по выходным дням. Работу маршрута №16 возобновят позднее с использованием троллейбусов «Синара» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Альтернатива автобусу №49 (ЧВВАКУШ — Солнечный берег) и автобусу №112 (Приборостроителей — ЮУрГУ) 30 октября истек срок действия свидетельств перевозчиков на работу по маршрутам №49 и №112. Вместо маршрута №49: от Солнечного берега до площади Революции можно добраться на троллейбусе №10, до Автомеханического завода — на автобусе №32. Далее от Детского мира до гостиницы «Виктория» ходит автобус №18, от Теплотехнического института до ЧВВАКУШа — автобус №45; от гостиницы «Виктория» до ЧВВАКУШа следуют автобусы №26, №45, №58. Вместо маршрута №112 от остановки «Приборостроителей» до улицы Сталеваров можно доехать на автобусах №19, №35, №42, №300. От Сталеваров до Черкасской — на автобусах №31, №43, №47, №71, №172 или троллейбусе №14. От Черкасской до Героев Танкограда следуют автобусы №19, №47, №172. На участке проспекта Ленина от улицы Горького до улицы Лесопарковой ходят автобусы №2, №4, №123, троллейбусы №10, №19. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в ноябре в работе общественного транспорта появятся некоторые изменения. Об этом 31 октября рассказали в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Подробнее — на URA.RU. С 1 ноября из Копейска в Челябинск запустят новые автобусы среднего и большого класса, также будет увеличено число выпущенных на линию машин. Речь идет о маршрутах №123 и №125. На маршрут №125 выйдет 22 машины, что позволит сократить интервал движения до 6-12 минут по будням. На маршруте №125 пассажиров будут обслуживать 16 новых автобусов среднего класса. Еще два останутся в резерве. Автобус №3 также перейдет на обслуживание более вместительными машинами. Изменится трасса движения: автобус будет следовать по улицам Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Бейвеля, Чичерина, проспект Победы, Салавата Юлаева, а также по проспекту Ленина до ЮУрГУ. На линии предусмотрена работа 12 автобусов, два останутся в резерве. На маршруте №58 автобусы малого класса заменят на автобусы среднего класса. Это повысит комфорт поездок с северо-запада и из Ленинского района в центр города. На линию выйдут 18 машин. Троллейбус №16 с 1 ноября временно отменяется. Работа маршрута позднее будет организована с использованием новых троллейбусов «Синара». На маршруте №14 с 15 ноября до 18 единиц увеличивается количество троллейбусов (пока их только девять). Сократится интервал движения. Автобус №85 Мамина — Новосинеглазово с 1 ноября перейдет на работу по регулируемому тарифу. Предусмотрена работа 23 автобусов малого класса (не менее 35 пассажиров) по будням и 11 автобусов по выходным дням. 30 октября истек срок действия свидетельств перевозчиков на работу по маршрутам №49 и №112. Вместо маршрута №49: от Солнечного берега до площади Революции можно добраться на троллейбусе №10, до Автомеханического завода — на автобусе №32. Далее от Детского мира до гостиницы «Виктория» ходит автобус №18, от Теплотехнического института до ЧВВАКУШа — автобус №45; от гостиницы «Виктория» до ЧВВАКУШа следуют автобусы №26, №45, №58. Вместо маршрута №112 от остановки «Приборостроителей» до улицы Сталеваров можно доехать на автобусах №19, №35, №42, №300. От Сталеваров до Черкасской — на автобусах №31, №43, №47, №71, №172 или троллейбусе №14. От Черкасской до Героев Танкограда следуют автобусы №19, №47, №172. На участке проспекта Ленина от улицы Горького до улицы Лесопарковой ходят автобусы №2, №4, №123, троллейбусы №10, №19.