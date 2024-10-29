В центре Челябинска закрылся популярный ресторан

В Челябинске бистро «Популист» второй раз с начала существования меняет формат. Как сообщил владелец заведения Семен Паклин, бистро закроется, а на его месте в ноябре будет действовать временный бар.
«„Популист“ — все? Если ответить коротко — да. Мы запускаем поп-ап бар. Это временный бар, в котором будут все хиты „Популиста“ и барные фритюрные закуски. Работать так будем в районе месяца и постепенно переделывать ресторан под новый формат», — сообщил Паклин на официальной странице заведения в соцсети «ВКонтакте».
Во временном формате бар будет работать только в будние дни. Паклин также объяснил причины закрытия бистро. Он считает, что роль в закрытии бистро сыграли недостаток управленческого навыка и бюджета. Ресторатор отметил, что последнее можно было решить за счет креатива, однако в момент открытия заведения, он не понимал этого.
В 2021 году «Популист» уже менял формат. Заведение как кофейня располагалось на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина, однако, переехав в более подходящую локацию, проект стал бистро с авторской кухней и коктейлями.
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