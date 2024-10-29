В центре Челябинска закрылся популярный ресторан

В Челябинске на месте бистро «Популист» откроется поп-ап бар
© Служба новостей «URA.RU»
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К концу ноября на месте бистро появится новое заведение
К концу ноября на месте бистро появится новое заведение Фото:

В Челябинске бистро «Популист» второй раз с начала существования меняет формат. Как сообщил владелец заведения Семен Паклин, бистро закроется, а на его месте в ноябре будет действовать временный бар.

«„Популист“ — все? Если ответить коротко — да. Мы запускаем поп-ап бар. Это временный бар, в котором будут все хиты „Популиста“ и барные фритюрные закуски. Работать так будем в районе месяца и постепенно переделывать ресторан под новый формат», — сообщил Паклин на официальной странице заведения в соцсети «ВКонтакте».

Во временном формате бар будет работать только в будние дни. Паклин также объяснил причины закрытия бистро. Он считает, что роль в закрытии бистро сыграли недостаток управленческого навыка и бюджета. Ресторатор отметил, что последнее можно было решить за счет креатива, однако в момент открытия заведения, он не понимал этого.

В 2021 году «Популист» уже менял формат. Заведение как кофейня располагалось на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина, однако, переехав в более подходящую локацию, проект стал бистро с авторской кухней и коктейлями.

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В Челябинске бистро «Популист» второй раз с начала существования меняет формат. Как сообщил владелец заведения Семен Паклин, бистро закроется, а на его месте в ноябре будет действовать временный бар. «„Популист“ — все? Если ответить коротко — да. Мы запускаем поп-ап бар. Это временный бар, в котором будут все хиты „Популиста“ и барные фритюрные закуски. Работать так будем в районе месяца и постепенно переделывать ресторан под новый формат», — сообщил Паклин на официальной странице заведения в соцсети «ВКонтакте». Во временном формате бар будет работать только в будние дни. Паклин также объяснил причины закрытия бистро. Он считает, что роль в закрытии бистро сыграли недостаток управленческого навыка и бюджета. Ресторатор отметил, что последнее можно было решить за счет креатива, однако в момент открытия заведения, он не понимал этого. В 2021 году «Популист» уже менял формат. Заведение как кофейня располагалось на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина, однако, переехав в более подходящую локацию, проект стал бистро с авторской кухней и коктейлями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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