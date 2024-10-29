Три тысячи человек в Челябинской области сменили имя в этом году

Почти три тысячи человек сменили имя за девять месяцев 2024 в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по делам ЗАГСа.
«В Челябинской области с января по сентябрь 2024 года 2 978 человек официально сменили имя», — сообщает пресс-служба ЗАГСа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Также за указанный период в регионе было зарегистрировано 17,5 тысячи браков. Расторгли брак более 12 тысяч южноуральцев.
За девять месяцев 2024 года в Челябинской области родились 22 117 детей. На установление отцовства было подано 4 495 заявлений, материнства — 178 заявлений.
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