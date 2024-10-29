29 октября 2024

Три тысячи человек в Челябинской области сменили имя в этом году

© Служба новостей «URA.RU»
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В челябинском ЗАГСе рассказали о статистике за 9 месяцев текущего года
В челябинском ЗАГСе рассказали о статистике за 9 месяцев текущего года Фото:

Почти три тысячи человек сменили имя за девять месяцев 2024 в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по делам ЗАГСа.

«В Челябинской области с января по сентябрь 2024 года 2 978 человек официально сменили имя», — сообщает пресс-служба ЗАГСа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Также за указанный период в регионе было зарегистрировано 17,5 тысячи браков. Расторгли брак более 12 тысяч южноуральцев.

За девять месяцев 2024 года в Челябинской области родились 22 117 детей. На установление отцовства было подано 4 495 заявлений, материнства — 178 заявлений.

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Почти три тысячи человек сменили имя за девять месяцев 2024 в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по делам ЗАГСа. «В Челябинской области с января по сентябрь 2024 года 2 978 человек официально сменили имя», — сообщает пресс-служба ЗАГСа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Также за указанный период в регионе было зарегистрировано 17,5 тысячи браков. Расторгли брак более 12 тысяч южноуральцев. За девять месяцев 2024 года в Челябинской области родились 22 117 детей. На установление отцовства было подано 4 495 заявлений, материнства — 178 заявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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