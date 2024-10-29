29 октября 2024

Замполпреда Жоги провел выездное совещание после беспорядков в Коркино

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Участники совбеза при губернаторе Свердловской области. Екатеринбург, калиберда александр
Калиберда провел совещание с руководителями силовых структур Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Заместитель полпреда президента в УрФО Артема Жоги Александр Калиберда провел в Челябинской области выездное совещание по обеспечению безопасности и правопорядка. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба полпредства.

«По поручению полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги его заместитель Александр Калиберда провел выездное совещание в Челябинске с руководителями силовых структур и исполнительных органов власти Челябинской области», — сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале. На совещании обсуждались вопросы безопасности и правопорядка на территории области в 2024 году.

Особое внимание было уделено мерам профилактики правонарушений, которые совершают отдельные категории граждан. Принятые на совещании решения находятся на контроле аппарата полпреда в УрФО.

В ночь на 24 октября в городе Коркино произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины было обнаружено с ножевыми ранениями. Ее последними пассажирами оказались двое несовершеннолетних цыган из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемого в убийстве, но к вечеру 24 октября горожане пришли мстить в цыганский поселок.

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Заместитель полпреда президента в УрФО Артема Жоги Александр Калиберда провел в Челябинской области выездное совещание по обеспечению безопасности и правопорядка. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба полпредства. «По поручению полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги его заместитель Александр Калиберда провел выездное совещание в Челябинске с руководителями силовых структур и исполнительных органов власти Челябинской области», — сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале. На совещании обсуждались вопросы безопасности и правопорядка на территории области в 2024 году. Особое внимание было уделено мерам профилактики правонарушений, которые совершают отдельные категории граждан. Принятые на совещании решения находятся на контроле аппарата полпреда в УрФО. В ночь на 24 октября в городе Коркино произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины было обнаружено с ножевыми ранениями. Ее последними пассажирами оказались двое несовершеннолетних цыган из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемого в убийстве, но к вечеру 24 октября горожане пришли мстить в цыганский поселок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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