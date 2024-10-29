Замполпреда Жоги провел выездное совещание после беспорядков в Коркино

30 октября 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Калиберда провел совещание с руководителями силовых структур Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Заместитель полпреда президента в УрФО Артема Жоги Александр Калиберда провел в Челябинской области выездное совещание по обеспечению безопасности и правопорядка. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба полпредства. «По поручению полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги его заместитель Александр Калиберда провел выездное совещание в Челябинске с руководителями силовых структур и исполнительных органов власти Челябинской области», — сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале. На совещании обсуждались вопросы безопасности и правопорядка на территории области в 2024 году. Особое внимание было уделено мерам профилактики правонарушений, которые совершают отдельные категории граждан. Принятые на совещании решения находятся на контроле аппарата полпреда в УрФО. В ночь на 24 октября в городе Коркино произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины было обнаружено с ножевыми ранениями. Ее последними пассажирами оказались двое несовершеннолетних цыган из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемого в убийстве, но к вечеру 24 октября горожане пришли мстить в цыганский поселок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель полпреда президента в УрФО Артема Жоги Александр Калиберда провел в Челябинской области выездное совещание по обеспечению безопасности и правопорядка. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба полпредства. «По поручению полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги его заместитель Александр Калиберда провел выездное совещание в Челябинске с руководителями силовых структур и исполнительных органов власти Челябинской области», — сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале. На совещании обсуждались вопросы безопасности и правопорядка на территории области в 2024 году. Особое внимание было уделено мерам профилактики правонарушений, которые совершают отдельные категории граждан. Принятые на совещании решения находятся на контроле аппарата полпреда в УрФО. В ночь на 24 октября в городе Коркино произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины было обнаружено с ножевыми ранениями. Ее последними пассажирами оказались двое несовершеннолетних цыган из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемого в убийстве, но к вечеру 24 октября горожане пришли мстить в цыганский поселок.