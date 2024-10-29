В Копейске подрядчик вернет все деньги за построенный хоккейный корт

В Копейске (Челябинская область) подрядчик вернет все деньги за построенный хоккейный корт и другие спортобъекты. Как выяснилось в ходе проверке Главного контрольного управления (ГКУ), средства мэрия города перечислила в нарушение законодательства.
«Арбитражный суд региона поддержал мнение контрольного органа и требование прокуратуры области о признании недействительным в силу ничтожности контракта. Документ был заключен на поставку и установку уличной площадки для хоккея, спортивного комплекса, уличных тренажеров. С поставщика взыскано неосновательное обогащение в сумме 5,7 млн рублей», — отметили в контрольном ведомстве.
Контракт с московской компанией «Волгарь-Спорт» заключили весной 2023 года, поскольку за полгода до того председатель территориального общественного самоуправления «Козырево» Ольга Братчикова обратилась с инициативой выделить территорию для установки спортивно-культурного комплекса напротив улиц Тульской и Рабочий путь. Проект предусматривал монтаж хоккейного корта, двух боксов для запасных игроков, площадки для воркаута, сетки для лазанья, скалодрома, качель-гнезда, спортплощадки, уличных тренажеров, устройство тротуара.
Как позже выяснилось, документ подписали без проведения торгов на электронной площадке как с единственным поставщиком. При этом, по закону, сумма при такой форме документа не должна была превышать 600 тысяч рублей. Это стало причиной для признания сделки ничтожной. Доводы о том, что фирма не знала этих требований законодательства, а работу выполнила сполна, суд не принял. Как не поддержал и позицию заказчика, муниципального учреждения «Спортивные сооружения Копейского городского округа». Чиновники настаивали на том, что на площадку не было техпроекта, далеко не все поставщики готовы работать без предварительной оплаты, и обращали внимание на сжатость сроков из-за скорой зимы.
Суд посчитал, что ответчик никак не подтвердил необходимости выполнять проект спешно — было время соблюсти всю процедуру торгов. Отсутствие публичности в вопросе обеспечило подрядчику преимущество перед конкурентами.
В ГКУ подчеркнули URA.RU, что спортобъект останется. Суд возложил обязанность только на подрядчика, который полученные деньги должен вернуть в бюджет.
При подготовке материала информагентство запросило комментарии у заказчика работ. К моменту публикации ответы не получены. Контакты подрядчика в открытом доступе отсутствуют.
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