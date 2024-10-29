29 октября 2024

Куйвашев увеличил в три раза выплаты молодым медикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Премьер-министра Михаила Мишустина в Новосибирск. Встреча со студентами в Академгородке. 23 и 24 июля 2024, студенты, массаж сердца, студенты медики
Максимальная выплата для специалиста составит 150 тысяч рублей Фото:

Губернатор Евгений Куйвашев объявил о трехкратном увеличении единовременного пособия для выпускников медицинских вузов и колледжей, начинающих работать в госучреждениях здравоохранения. Теперь молодые специалисты, трудоустроившиеся в сельской местности, будут получать по 150 тысяч рублей, а в других местах выплата составит 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона.

«Одно из основных требований для получения социальной выплаты — поступление на работу в государственные учреждения здравоохранения в год окончания учебы в медицинской образовательной организации. Данное место трудовой деятельности должно стать основным для работника на протяжении не менее чем трех лет», — пояснили в ДИПе.

До этого единовременное пособие медицинским работникам в Свердловской области увеличивали в мае 2024-го. Тогда Куйвашев поднял областные выплаты с 18,5 тысячи до 50 тысяч рублей. Общая сумма дополнительных средств, выделенных из регионального бюджета на эти цели, составила 157 миллионов рублей.

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Губернатор Евгений Куйвашев объявил о трехкратном увеличении единовременного пособия для выпускников медицинских вузов и колледжей, начинающих работать в госучреждениях здравоохранения. Теперь молодые специалисты, трудоустроившиеся в сельской местности, будут получать по 150 тысяч рублей, а в других местах выплата составит 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «Одно из основных требований для получения социальной выплаты — поступление на работу в государственные учреждения здравоохранения в год окончания учебы в медицинской образовательной организации. Данное место трудовой деятельности должно стать основным для работника на протяжении не менее чем трех лет», — пояснили в ДИПе. До этого единовременное пособие медицинским работникам в Свердловской области увеличивали в мае 2024-го. Тогда Куйвашев поднял областные выплаты с 18,5 тысячи до 50 тысяч рублей. Общая сумма дополнительных средств, выделенных из регионального бюджета на эти цели, составила 157 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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