Куйвашев увеличил в три раза выплаты молодым медикам

30 октября 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Максимальная выплата для специалиста составит 150 тысяч рублей Фото: Роман Наумов © URA.RU Губернатор Евгений Куйвашев объявил о трехкратном увеличении единовременного пособия для выпускников медицинских вузов и колледжей, начинающих работать в госучреждениях здравоохранения. Теперь молодые специалисты, трудоустроившиеся в сельской местности, будут получать по 150 тысяч рублей, а в других местах выплата составит 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «Одно из основных требований для получения социальной выплаты — поступление на работу в государственные учреждения здравоохранения в год окончания учебы в медицинской образовательной организации. Данное место трудовой деятельности должно стать основным для работника на протяжении не менее чем трех лет», — пояснили в ДИПе. До этого единовременное пособие медицинским работникам в Свердловской области увеличивали в мае 2024-го. Тогда Куйвашев поднял областные выплаты с 18,5 тысячи до 50 тысяч рублей. Общая сумма дополнительных средств, выделенных из регионального бюджета на эти цели, составила 157 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Евгений Куйвашев объявил о трехкратном увеличении единовременного пособия для выпускников медицинских вузов и колледжей, начинающих работать в госучреждениях здравоохранения. Теперь молодые специалисты, трудоустроившиеся в сельской местности, будут получать по 150 тысяч рублей, а в других местах выплата составит 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «Одно из основных требований для получения социальной выплаты — поступление на работу в государственные учреждения здравоохранения в год окончания учебы в медицинской образовательной организации. Данное место трудовой деятельности должно стать основным для работника на протяжении не менее чем трех лет», — пояснили в ДИПе. До этого единовременное пособие медицинским работникам в Свердловской области увеличивали в мае 2024-го. Тогда Куйвашев поднял областные выплаты с 18,5 тысячи до 50 тысяч рублей. Общая сумма дополнительных средств, выделенных из регионального бюджета на эти цели, составила 157 миллионов рублей.