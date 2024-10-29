Полиция ХМАО задержала нелегала, который трижды менял паспорт для возвращения в Россию

В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции выявили мигранта, который незаконно находился на территории России. Он был депортирован и три раза менял документы, чтобы пересечь границу, передает пресс-служба полиции на своем сайте.
«В июне 2015 года за нарушение миграционного законодательства он был выдворен из страны с запретом въезда на территорию России на 3 года. Но, получив в 2016 году новый паспорт с измененными персональными данными, он вернулся в РФ. В 2019, находясь на родине, иностранец вновь получил новый паспорт с измененными установочными данными», — сообщает пресс-служба УМВД.
Иностранцу грозит уголовная ответственность по статье УК РФ «незаконное пересечение границы Российской Федерации». Материалы дела направлены в РУ ФСБ России по Курганской и Тюменской области.
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