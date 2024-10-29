29 октября 2024

Полиция ХМАО задержала нелегала, который трижды менял паспорт для возвращения в Россию

В ХМАО задержан нелегал, который поменял паспорт чтобы пересечь госграницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция задержала мигранта, который трижды меня паспорт для возвращения в Россию
Полиция задержала мигранта, который трижды меня паспорт для возвращения в Россию Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции выявили мигранта, который незаконно находился на территории России. Он был депортирован и три раза менял документы, чтобы пересечь границу, передает пресс-служба полиции на своем сайте.

«В июне 2015 года за нарушение миграционного законодательства он был выдворен из страны с запретом въезда на территорию России на 3 года. Но, получив в 2016 году новый паспорт с измененными персональными данными, он вернулся в РФ. В 2019, находясь на родине, иностранец вновь получил новый паспорт с измененными установочными данными», — сообщает пресс-служба УМВД.

Иностранцу грозит уголовная ответственность по статье УК РФ «незаконное пересечение границы Российской Федерации». Материалы дела направлены в РУ ФСБ России по Курганской и Тюменской области.

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В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции выявили мигранта, который незаконно находился на территории России. Он был депортирован и три раза менял документы, чтобы пересечь границу, передает пресс-служба полиции на своем сайте. «В июне 2015 года за нарушение миграционного законодательства он был выдворен из страны с запретом въезда на территорию России на 3 года. Но, получив в 2016 году новый паспорт с измененными персональными данными, он вернулся в РФ. В 2019, находясь на родине, иностранец вновь получил новый паспорт с измененными установочными данными», — сообщает пресс-служба УМВД. Иностранцу грозит уголовная ответственность по статье УК РФ «незаконное пересечение границы Российской Федерации». Материалы дела направлены в РУ ФСБ России по Курганской и Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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