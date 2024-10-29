Посетители выставки «Супер Кошки» в Нижневартовске возмутились, что с животными плохо обращаются. Об этом рассказала URA.RU заглянувшая на мероприятие девушка.
«Коты были замученные и ни на что не реагировали, постоянно спали. К ним подходили дети и дергали их за шерсть, за хвосты, кидали в них игрушки. Это было ужасно», — поделилась с журналистом посетительница. Также она отметила, что кошкам негде было спрятаться.
Выставка была организована в формате контактного зоопарка и проходила в торговом центре. По словам посетительницы, следил за всеми кошками всего лишь один сотрудник. Агентство связалось с менеджером выставки для выяснения подробностей.
«Конечно, после того, как котики вкусно поели и поиграли, они ложатся спать, это нормально! Для посетителей у нас есть строгие правила, если животное не идет не контакт, его нельзя насильно брать, а так же хватать и дергать.Кошки всегда могут спрятаться в домик, они у нас стоят по всей территории выставки», — прокомментировала ситуацию представитель выставки «Супер Кошки» Олеся. Она добавила, что был всего один ребенок, который попытался нанести одной из кошек вред. Он и его мама были сразу выведены с выставки.
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