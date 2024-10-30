В ХМАО сотрудники больницы просят губернатора уволить главврача

Сотрудники городской больницы Мегиона (ХМАО) пожаловались губернатору Югры Руслану Кухаруку на проблемы с зарплатой. Об этом сообщила журналисту URA.RU одна из работников медицинского учреждения.
«Обстановка очень напряженная, руководитель не слышит наших просьб. Мы хотим, чтобы его сняли с должности!», — рассказала собеседница агентства. По словам сотрудницы, большая часть работников не получает положенных им выплат, поэтому назрел конфликт.
Медперсонал утверждает, что им не оплачиваются переработанные часы, а премии получают только приближенные к руководству. Также собеседник URA.RU из числа работников поделился информацией, что сотрудники успешно выиграли суд о выплатах у больницы, но главврач не исполняет судебные решения.
В пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО-Югры направлен официальный запрос. Ответ на момент публикации материала не поступил.
Ранее URA.RU писало, что из СПИД-центра в ХМАО массово уходят сотрудники. Причиной увольнения послужила нездоровая обстановка в коллективе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!