В ХМАО сотрудники больницы просят губернатора уволить главврача

Врачи из ХМАО пожаловались губернатору Кухаруку на проблемы с зарплатой
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники больницы восстали против главврача
Сотрудники больницы восстали против главврача Фото:

Сотрудники городской больницы Мегиона (ХМАО) пожаловались губернатору Югры Руслану Кухаруку на проблемы с зарплатой. Об этом сообщила журналисту URA.RU одна из работников медицинского учреждения.

«Обстановка очень напряженная, руководитель не слышит наших просьб. Мы хотим, чтобы его сняли с должности!», — рассказала собеседница агентства. По словам сотрудницы, большая часть работников не получает положенных им выплат, поэтому назрел конфликт.

Медперсонал утверждает, что им не оплачиваются переработанные часы, а премии получают только приближенные к руководству. Также собеседник URA.RU из числа работников поделился информацией, что сотрудники успешно выиграли суд о выплатах у больницы, но главврач не исполняет судебные решения.

В пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО-Югры направлен официальный запрос. Ответ на момент публикации материала не поступил.

Ранее URA.RU писало, что из СПИД-центра в ХМАО массово уходят сотрудники. Причиной увольнения послужила нездоровая обстановка в коллективе.

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Сотрудники городской больницы Мегиона (ХМАО) пожаловались губернатору Югры Руслану Кухаруку на проблемы с зарплатой. Об этом сообщила журналисту URA.RU одна из работников медицинского учреждения. «Обстановка очень напряженная, руководитель не слышит наших просьб. Мы хотим, чтобы его сняли с должности!», — рассказала собеседница агентства. По словам сотрудницы, большая часть работников не получает положенных им выплат, поэтому назрел конфликт. Медперсонал утверждает, что им не оплачиваются переработанные часы, а премии получают только приближенные к руководству. Также собеседник URA.RU из числа работников поделился информацией, что сотрудники успешно выиграли суд о выплатах у больницы, но главврач не исполняет судебные решения. В пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО-Югры направлен официальный запрос. Ответ на момент публикации материала не поступил. Ранее URA.RU писало, что из СПИД-центра в ХМАО массово уходят сотрудники. Причиной увольнения послужила нездоровая обстановка в коллективе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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