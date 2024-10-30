В ХМАО суд досрочно прекратил полномочия депутата, скрывшего свои доходы

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Решением суда, полномочия депутата досрочно прекращены
Решением суда, полномочия депутата досрочно прекращены Фото:

Нефтеюганский межрайонный суд лишил мандата депутата городской думы Яна Коваля, который скрыл свои доходы. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Административные исковые требования Нефтеюганского межрайонного прокурора в защиту интересов Российской Федерации к Думе города Нефтеюганска о признании незаконным решения Думы города Нефтеюганска, и прекращении досрочно полномочий депутата в связи с утратой доверия, удовлетворены», — сообщает telegram-канал. Решение вступило в силу.

Ранее URA.RU писало, что суд обязал думу Нефтеюганска изменить формулировку отставки депутата Коваля из-за сокрытия доходов. Депутат приобрел известность, когда местная общественница пожаловалась экс-губернатору ХМАО Наталье Комаровой из-за покупки подержанного автомобиля «Mersedes» за счет муниципального бюджета.

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Нефтеюганский межрайонный суд лишил мандата депутата городской думы Яна Коваля, который скрыл свои доходы. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Административные исковые требования Нефтеюганского межрайонного прокурора в защиту интересов Российской Федерации к Думе города Нефтеюганска о признании незаконным решения Думы города Нефтеюганска, и прекращении досрочно полномочий депутата в связи с утратой доверия, удовлетворены», — сообщает telegram-канал. Решение вступило в силу. Ранее URA.RU писало, что суд обязал думу Нефтеюганска изменить формулировку отставки депутата Коваля из-за сокрытия доходов. Депутат приобрел известность, когда местная общественница пожаловалась экс-губернатору ХМАО Наталье Комаровой из-за покупки подержанного автомобиля «Mersedes» за счет муниципального бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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