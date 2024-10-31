В ХМАО в ДТП погиб человек

В Ханты-Мансийске (ХМАО) произошло ДТП, в котором погиб 44-летний пассажир автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
«В Ханты-Мансийске на улице Энгельса, 24-летний водитель „Nissan“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с последующим наездом на бордюрный камень, а затем на дорожный знак. В результате ДТП виновник аварии получил травмы, а его 44-летний пассажир скончался позднее в медицинском учреждении», — сообщает Госавтоинспекция в своем telegram-канале.
Авария произошла утром 31 октября. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе. В результате ДТП дети получили травмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!