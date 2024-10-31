31 октября 2024

В ХМАО в ДТП погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП виновник аварии получил травмы, а его 44-летний пассажир скончался
В результате ДТП виновник аварии получил травмы, а его 44-летний пассажир скончался Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) произошло ДТП, в котором погиб 44-летний пассажир автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«В Ханты-Мансийске на улице Энгельса, 24-летний водитель „Nissan“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с последующим наездом на бордюрный камень, а затем на дорожный знак. В результате ДТП виновник аварии получил травмы, а его 44-летний пассажир скончался позднее в медицинском учреждении», — сообщает Госавтоинспекция в своем telegram-канале.

Авария произошла утром 31 октября. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе. В результате ДТП дети получили травмы.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) произошло ДТП, в котором погиб 44-летний пассажир автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры». «В Ханты-Мансийске на улице Энгельса, 24-летний водитель „Nissan“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с последующим наездом на бордюрный камень, а затем на дорожный знак. В результате ДТП виновник аварии получил травмы, а его 44-летний пассажир скончался позднее в медицинском учреждении», — сообщает Госавтоинспекция в своем telegram-канале. Авария произошла утром 31 октября. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе. В результате ДТП дети получили травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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