В России введут ежедневную слежку за ценами на продовольствие

В России введут ежедневный мониторинг рынка продовольствия для подержания стабильности цен. Соответствующее поручение дал вице-премьер страны Дмитрий Патрушев.
«Вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка, а заинтересованным ведомствами в течение двух недель принять... меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия», — передали в аппарате вице-премьера, слова приводит РИА Новости.
Ранее в России зафиксировали рост цен на продовольственную корзину. В частности, произошел скачок цен на сливочное масло. Подорожание может быть обусловлено увеличением стоимости как самого продукта, так и сырья для его производства, поставляемого иностранными компаниями.
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