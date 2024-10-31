В России введут ежедневную слежку за ценами на продовольствие

Вице-премьер Патрушев поручил начать ежедневный мониторинг рынка продовольствия
© Служба новостей «URA.RU»
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В России ранее фиксировали скачок цен на продовольствие
В России ранее фиксировали скачок цен на продовольствие Фото:

В России введут ежедневный мониторинг рынка продовольствия для подержания стабильности цен. Соответствующее поручение дал вице-премьер страны Дмитрий Патрушев.

«Вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка, а заинтересованным ведомствами в течение двух недель принять... меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия», — передали в аппарате вице-премьера, слова приводит РИА Новости.

Ранее в России зафиксировали рост цен на продовольственную корзину. В частности, произошел скачок цен на сливочное масло. Подорожание может быть обусловлено увеличением стоимости как самого продукта, так и сырья для его производства, поставляемого иностранными компаниями.

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В России введут ежедневный мониторинг рынка продовольствия для подержания стабильности цен. Соответствующее поручение дал вице-премьер страны Дмитрий Патрушев. «Вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка, а заинтересованным ведомствами в течение двух недель принять... меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия», — передали в аппарате вице-премьера, слова приводит РИА Новости. Ранее в России зафиксировали рост цен на продовольственную корзину. В частности, произошел скачок цен на сливочное масло. Подорожание может быть обусловлено увеличением стоимости как самого продукта, так и сырья для его производства, поставляемого иностранными компаниями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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