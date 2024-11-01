Приставы взыщут с некоторых россиян 1 трлн рублей в 2024 году

В текущем году судебные приставы России вновь планируют взыскать с должников более одного триллиона рублей. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.
«Учитывая динамику взыскания за девять месяцев 2024 года, по итогам 2024 года, думаю, мы также преодолеем рубеж общей взысканной суммы в один триллион рублей», — отметил Аристов в интервью ТАСС, посвященном Дню судебного пристава. Такие результаты стали возможны благодаря эффективной работе службы в текущем году, когда уже за девять месяцев было взыскано почти 845 млрд рублей.
Дополнительные сведения о распределении взысканных средств показывают, что в бюджетную систему Российской Федерации было направлено более 332 млрд рублей. В пользу физических лиц взыскано почти 145 млрд рублей, а юридические лица получили более 388 млрд рублей.
Ранее Аристов сообщил, что программы-роботы ФССП начали выносить решения по должникам во всех регионах России. Судебные приставы внедрили новые технологии для автоматизации этого процесса, что позволяет ускорить принятие решений без участия приставов. Он также отметил, что автоматизированные системы обеспечивают оперативное и беспристрастное рассмотрение дел, что стало возможным благодаря развитию цифровых технологий в судебной системе, передает деловое издание «Взгляд».
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