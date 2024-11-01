Торговым центрам предрекли волну банкротств в 2025 году

В 2025 году российские торговые центры (ТЦ) могут оказаться перед угрозой массовых банкротств. По мнению участников рынка, такая судьба может постигнуть более 200 объектов.
«В следующем году российские торговые центры могут столкнуться с волной банкротств, подобные риски угрожают более чем 200 ТЦ», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что главные причины — увеличение кредитной нагрузки из-за роста ключевой ставки Центробанка и сложности с обслуживанием долгов.
Владельцы ТЦ обратились к министру экономического развития с просьбой о государственной поддержке, включая субсидии по кредитам и реструктуризацию долгов. В противном случае финансовое положение в отрасли может ухудшиться.
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В 2025 году российские торговые центры (ТЦ) могут оказаться перед угрозой массовых банкротств. По мнению участников рынка, такая судьба может постигнуть более 200 объектов. «В следующем году российские торговые центры могут столкнуться с волной банкротств, подобные риски угрожают более чем 200 ТЦ», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что главные причины — увеличение кредитной нагрузки из-за роста ключевой ставки Центробанка и сложности с обслуживанием долгов. Владельцы ТЦ обратились к министру экономического развития с просьбой о государственной поддержке, включая субсидии по кредитам и реструктуризацию долгов. В противном случае финансовое положение в отрасли может ухудшиться.