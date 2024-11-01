Shot: начальника полиции аэропорта Сочи задержали из-за перевозок iPhone 16

Начальник полиции аэропорта Сочи был задержан по подозрению в получении взятки. По информации следственных органов, он выдавал разрешения на провоз iPhone 16 без обязательного декларирования.
«Задержан начальник полиции аэропорта Сочи. Он за взятки разрешал провозить iPhone 16 из Дубая без деклараций», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что полицейский делал это в обмен на 150 тысяч рублей.
Бизнесмен, который намеревался нелегально ввезти 30 смартфонов iPhone без необходимого оформления, спустя два дня раздумий принял решение обратиться в полицию. Он согласился участвовать в операции по ловле взяточников и передал 150 тысяч рублей сотруднику на площади у сочинского аэропорта, после чего их задержали. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы по статье о получении взятки группой лиц, передали в telegram-канале.
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