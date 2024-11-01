01 ноября 2024

Пермь стала рекордсменом по открытию кондитерских в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Перми открыто 82 кондитерских
В Перми открыто 82 кондитерских Фото:

В Перми в октябре 2024 года зарегистрировано 82 кондитерских. За год их количество выросло на 70%. Это рекордный показатель среди городов-милионников страны, рассказали в пресс-службе сервиса 2ГИС.

«Пермь можно назвать сладкой столицей — город лидирует среди миллионников по динамике открытия кондитерских. С октября 2023 года по октябрь 2024 года их количество выросло почти на 70%, до 82 точек», — сказано в сообщении.

Всего точек общепита за год в Перми появилось больше на 4,56%. Этот показатель позволил занять восьмую строчку среди городов-миллионников. На первом оказался Красноярск, где прирост составил 9,11% за год. Затем идут Казань (8,2%) и Ростов-на-Дону (8,08%).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в октябре 2024 года зарегистрировано 82 кондитерских. За год их количество выросло на 70%. Это рекордный показатель среди городов-милионников страны, рассказали в пресс-службе сервиса 2ГИС. «Пермь можно назвать сладкой столицей — город лидирует среди миллионников по динамике открытия кондитерских. С октября 2023 года по октябрь 2024 года их количество выросло почти на 70%, до 82 точек», — сказано в сообщении. Всего точек общепита за год в Перми появилось больше на 4,56%. Этот показатель позволил занять восьмую строчку среди городов-миллионников. На первом оказался Красноярск, где прирост составил 9,11% за год. Затем идут Казань (8,2%) и Ростов-на-Дону (8,08%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...