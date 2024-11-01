Пермь стала рекордсменом по открытию кондитерских в России

В Перми в октябре 2024 года зарегистрировано 82 кондитерских. За год их количество выросло на 70%. Это рекордный показатель среди городов-милионников страны, рассказали в пресс-службе сервиса 2ГИС.
«Пермь можно назвать сладкой столицей — город лидирует среди миллионников по динамике открытия кондитерских. С октября 2023 года по октябрь 2024 года их количество выросло почти на 70%, до 82 точек», — сказано в сообщении.
Всего точек общепита за год в Перми появилось больше на 4,56%. Этот показатель позволил занять восьмую строчку среди городов-миллионников. На первом оказался Красноярск, где прирост составил 9,11% за год. Затем идут Казань (8,2%) и Ростов-на-Дону (8,08%).
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