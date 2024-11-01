01 ноября 2024

Пермяк с ножом напал на грузчика, который не дал ему украсть корзину с алкоголем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный пытался отбиться от грузчика ножом
Неизвестный пытался отбиться от грузчика ножом Фото:

В пермском супермаркете покупатель пытался вынести корзину с алкоголем не оплатив. Это заметил грузчик и решил остановить вора. Тогда покупатель достал нож и напал на грузчика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Неизвестный мужчина набрал в корзинку различное спиртное и средства личной гигиены, после чего миновал кассу без оплаты. Злоумышленника заметил грузчик магазина. Он остановил фигуранта и попросил заплатить за товар. Вор проворно достал нож и попытался вырваться. В завязавшейся потасовке работник магазина получил удар в ногу», — сказано в сообщении.

Уточняется, что вора удалось остановить и передать полицейскими. В отделе установили личность неизвестного. Им оказался 35-летний житель Березников, который ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело.

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В пермском супермаркете покупатель пытался вынести корзину с алкоголем не оплатив. Это заметил грузчик и решил остановить вора. Тогда покупатель достал нож и напал на грузчика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Неизвестный мужчина набрал в корзинку различное спиртное и средства личной гигиены, после чего миновал кассу без оплаты. Злоумышленника заметил грузчик магазина. Он остановил фигуранта и попросил заплатить за товар. Вор проворно достал нож и попытался вырваться. В завязавшейся потасовке работник магазина получил удар в ногу», — сказано в сообщении. Уточняется, что вора удалось остановить и передать полицейскими. В отделе установили личность неизвестного. Им оказался 35-летний житель Березников, который ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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