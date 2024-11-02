Пермский минтранс перекрыл движение по мосту через Мулянку

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Проехать по мосту будет нельзя до 8 декабря
Проехать по мосту будет нельзя до 8 декабря Фото:

В Перми для транспорта перекрыли мост на улице Строителей через реку Мулянка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

«Временно ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Строителей на мосту через реку Мулянку. Мост будет перекрыт на период с 00:00 часов 1 ноября 2024 года до 00:00 часов 08 декабря 2024 года», — сказано на сайте ведомства.

Уточняется, что запрет на передвижение по мосту ввели для установки на дороге инженерно-технических средств. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

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В Перми для транспорта перекрыли мост на улице Строителей через реку Мулянка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса. «Временно ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Строителей на мосту через реку Мулянку. Мост будет перекрыт на период с 00:00 часов 1 ноября 2024 года до 00:00 часов 08 декабря 2024 года», — сказано на сайте ведомства. Уточняется, что запрет на передвижение по мосту ввели для установки на дороге инженерно-технических средств. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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