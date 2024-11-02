Пермский минтранс перекрыл движение по мосту через Мулянку

Проехать по мосту будет нельзя до 8 декабря
В Перми для транспорта перекрыли мост на улице Строителей через реку Мулянка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.
«Временно ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Строителей на мосту через реку Мулянку. Мост будет перекрыт на период с 00:00 часов 1 ноября 2024 года до 00:00 часов 08 декабря 2024 года», — сказано на сайте ведомства.
Уточняется, что запрет на передвижение по мосту ввели для установки на дороге инженерно-технических средств. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.
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