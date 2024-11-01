Росздравнадзор объяснил, почему не проверяет пермский дом престарелых, где умерли постояльцы

В Росздравнадзоре объяснили, почему не могут проверить пермский частный пансионат «Долголетие», который ранее обвинили в смерти пожилых постояльцев. Оказалось, что проведению ревизии мешает отсутствие у учреждения необходимой лицензии.
«В Едином реестре лицензий у „Долголетия“ в деревне Протасы нет лицензии на осуществление меддеятельности на территории Прикамья. На сайте ООО „Долголетие“ Перми размещена действующая лицензия на медицинскую деятельность, предоставленная минздравом Новосибирской области. Она распространяется на учреждение, находящееся в Новосибирске. Так как лицензии в деревне Протасы у учреждения нет, то краевое управление не имеет компетенций для проведения проверки», — сообщили в Росздравнадзоре порталу Properm.
Ранее родственники двух постояльцев обвинили пансионат «Долголетие» в их смерти. Один пенсионер якобы скончался в самом центре, еще один умер в больнице, куда его доставили из частного учреждения. Делом заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело. В пансионате провели проверку медики, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, следственного комитета и прокуратуры, а также регионального министерства труда и соцразвития.
Всего в пансионате находились 60 постояльцев. Некоторых из них пришлось перевести в хирургические отделения больниц Пермского округа. Вопрос о работе «Долголетия» должна принять прокуратура. В минтруда призывают пермяков пользоваться услугами только тех учреждений, которые есть в реестре поставщиков социальных услуг региона. Он опубликован на сайте ведомства.
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