В Перми работодатель не выплатил 400 тысяч рублей участнику СВО при увольнении

В Перми работодатель не стал выплачивать более 400 тысяч рублей работнику, который является участником СВО. Этот факт подтвердила проверка прокуратуры.
«Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку по факту невыплаты работодателем окончательного расчета при увольнении работнику, который сейчас является участником специальной военной операции. Установлено, что с работником при прекращении трудовых отношений не произведен окончательный расчет на сумму выше 400 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал прокуратуры Пермского края.
Выявленные нарушения позволили надзорному ведомству обратиться с исковым заявлением в суд. Прокуратура требует взыскать с работодателя долг по зарплате и компенсацию. Иск находится на рассмотрении в Свердловском районном суде Перми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!