В Перми утвердили внешний вид вывесок на стеклянных дверях коммерческих организаций. Теперь они должны быть выполнены в виде несплошной выклейки букв и цифр, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Таблички должны быть выполнены в виде несплошной выклейки буквенных, цифровых символов из декоративной пленки. На ней должна быть размещена информация о наименовании организации (индивидуального предпринимателя), профиле деятельности, виде реализуемых товаров и услуг», — сказано в сообщении.
Уточняется, что не допустимо отсутствие на вывеске товарного знака, адреса и режима работы. Требования вступят в силу с 1 марта 2025 года.
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