Власти Перми установили новые требования для вывесок. Фото

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Вывески нужно поменять до 1 марта 2025 года
Вывески нужно поменять до 1 марта 2025 года Фото:

В Перми утвердили внешний вид вывесок на стеклянных дверях коммерческих организаций. Теперь они должны быть выполнены в виде несплошной выклейки букв и цифр, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Таблички должны быть выполнены в виде несплошной выклейки буквенных, цифровых символов из декоративной пленки. На ней должна быть размещена информация о наименовании организации (индивидуального предпринимателя), профиле деятельности, виде реализуемых товаров и услуг», — сказано в сообщении.

Уточняется, что не допустимо отсутствие на вывеске товарного знака, адреса и режима работы. Требования вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Вся информация должна быть нанесена на пленку
Вся информация должна быть нанесена на пленку
Фото:

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В Перми утвердили внешний вид вывесок на стеклянных дверях коммерческих организаций. Теперь они должны быть выполнены в виде несплошной выклейки букв и цифр, сообщили в пресс-службе мэрии. «Таблички должны быть выполнены в виде несплошной выклейки буквенных, цифровых символов из декоративной пленки. На ней должна быть размещена информация о наименовании организации (индивидуального предпринимателя), профиле деятельности, виде реализуемых товаров и услуг», — сказано в сообщении. Уточняется, что не допустимо отсутствие на вывеске товарного знака, адреса и режима работы. Требования вступят в силу с 1 марта 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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