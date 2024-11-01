01 ноября 2024

Пермячку оштрафовали за пост со свастикой

© Служба новостей «URA.RU»
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Свастику пермячка опубликовала в соцсети "ВКонтакте"
Свастику пермячка опубликовала в соцсети "ВКонтакте" Фото:

Жительница Соликамска (Пермский край) разместила в своих социальных сетях нацистскую символику. За это суд оштрафовал ее на одну тысячу рублей, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

«На странице жительницы города Соликамска в социальной сети „ВКонтакте“ сотрудники Центра по противодействию экстремизму обнаружили материалы, содержащие нацистскую символику — свастику. Было возбуждено дело об административном нарушении и передано в суд», — сказано в сообщении.

Соликамский городской суд признал пермячку виновной. Постановление суда в законную силу еще не ступило. 

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Жительница Соликамска (Пермский край) разместила в своих социальных сетях нацистскую символику. За это суд оштрафовал ее на одну тысячу рублей, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. «На странице жительницы города Соликамска в социальной сети „ВКонтакте“ сотрудники Центра по противодействию экстремизму обнаружили материалы, содержащие нацистскую символику — свастику. Было возбуждено дело об административном нарушении и передано в суд», — сказано в сообщении. Соликамский городской суд признал пермячку виновной. Постановление суда в законную силу еще не ступило. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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