Пермячку оштрафовали за пост со свастикой

Жительница Соликамска (Пермский край) разместила в своих социальных сетях нацистскую символику. За это суд оштрафовал ее на одну тысячу рублей, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
«На странице жительницы города Соликамска в социальной сети „ВКонтакте“ сотрудники Центра по противодействию экстремизму обнаружили материалы, содержащие нацистскую символику — свастику. Было возбуждено дело об административном нарушении и передано в суд», — сказано в сообщении.
Соликамский городской суд признал пермячку виновной. Постановление суда в законную силу еще не ступило.
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