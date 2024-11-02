Управленцев Новороссии и Донбасса научили, как сделать жизнь россиян лучше

Управленцы Новороссии и Донбасса повысили свою квалификацию

02 ноября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Управленцев из новых регионов обучают новым компетенциям для управления своими территориями (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пятигорске с 30 октября по 2 ноября проходит завершающий этап обучения участников программы «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». В рамках нее управленцев обучают грамотному руководству новыми российскими регионами. Участники не только учатся регулировать работу учреждений подведомственных территорий, но также учатся популяризировать регионы в соцсетях. Свои навыки они практиковали на примере Пятигорска. «Участники познакомились с лучшими практиками пространственного развития территорий и стратегией развития города Пятигорска, обсудили вопросы закупок и управления имуществом, в том числе подведомственными учреждениями и предприятиями, приняли участие в практикуме по созданию контента в социальных сетях и информационной работе в сети», — отмечается на официальном сайте проекта « Муниципалитеты.рф ». Участники программы положительно оценили проект «Команда Донбасса и Новороссии». По словам глава муниципального образования «Славяносербский муниципальный округ ЛНР» Сергея Крамаренко, программа является лучшим образовательным проектом этого года в принципе. «Для того, чтобы кем-либо руководить, необходимо сначала самому погрузиться в рабочие процессы производства, проникнуться проблематикой. И как показывает практика, сухая теория не дает того опыта, который мы приобретаем на подобных программах, что и делает их такими уникальными и успешными», — подчеркнул Крамаренко. В ходе обучения он представлял проект туристической направленности. Он уверен, что это поможет вернуть людей, который ранее покинули ЛНР. В свою очередь, другой участник программы — глава Бердянского муниципального округа Запорожской области Алексей Кичигин в ходе практики сделал акцент на модернизацию сельского хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и укрепление туризма. «Развитие этих трех составляющих должно дать вот эту синергию для развития района и улучшения комфортности жизни, ну и инвестиционной привлекательности», — отметил он. По итогам обучения состоялась защита проектных работ, а также вручение удостоверений. Как подчеркнул директор программной дирекции ВШГУ Президентской академии Евгений Подшивалов, сейчас делается акцент в России на повышение компетентности управленцев из новых регионов для того, чтобы муниципалитеты Донбасса и Новороссии бесшовно интегрировались в правовое поле РФ. Всего для представителей новых регионов в ВШГУ Президентской академии разработано 76 программ повышения квалификации и переподготовки. Всего планируется обучить новым компетенциям более 20 тысяч человек. В прошлом году обучение прошли шесть тысяч граждан из новых регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пятигорске с 30 октября по 2 ноября проходит завершающий этап обучения участников программы «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». В рамках нее управленцев обучают грамотному руководству новыми российскими регионами. Участники не только учатся регулировать работу учреждений подведомственных территорий, но также учатся популяризировать регионы в соцсетях. Свои навыки они практиковали на примере Пятигорска. «Участники познакомились с лучшими практиками пространственного развития территорий и стратегией развития города Пятигорска, обсудили вопросы закупок и управления имуществом, в том числе подведомственными учреждениями и предприятиями, приняли участие в практикуме по созданию контента в социальных сетях и информационной работе в сети», — отмечается на официальном сайте проекта «Муниципалитеты.рф». Участники программы положительно оценили проект «Команда Донбасса и Новороссии». По словам глава муниципального образования «Славяносербский муниципальный округ ЛНР» Сергея Крамаренко, программа является лучшим образовательным проектом этого года в принципе. «Для того, чтобы кем-либо руководить, необходимо сначала самому погрузиться в рабочие процессы производства, проникнуться проблематикой. И как показывает практика, сухая теория не дает того опыта, который мы приобретаем на подобных программах, что и делает их такими уникальными и успешными», — подчеркнул Крамаренко. В ходе обучения он представлял проект туристической направленности. Он уверен, что это поможет вернуть людей, который ранее покинули ЛНР. В свою очередь, другой участник программы — глава Бердянского муниципального округа Запорожской области Алексей Кичигин в ходе практики сделал акцент на модернизацию сельского хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и укрепление туризма. «Развитие этих трех составляющих должно дать вот эту синергию для развития района и улучшения комфортности жизни, ну и инвестиционной привлекательности», — отметил он. По итогам обучения состоялась защита проектных работ, а также вручение удостоверений. Как подчеркнул директор программной дирекции ВШГУ Президентской академии Евгений Подшивалов, сейчас делается акцент в России на повышение компетентности управленцев из новых регионов для того, чтобы муниципалитеты Донбасса и Новороссии бесшовно интегрировались в правовое поле РФ. Всего для представителей новых регионов в ВШГУ Президентской академии разработано 76 программ повышения квалификации и переподготовки. Всего планируется обучить новым компетенциям более 20 тысяч человек. В прошлом году обучение прошли шесть тысяч граждан из новых регионов.