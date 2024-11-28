«Чувствую себя винтиком»: певица Монеточка* поделилась откровением о турах

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, родом из Екатеринбурга, признана иностранным агентом в РФ) призналась в любви к концертным турам из-за их четкого расписания и предсказуемости, что придает легкости жизни. Этими размышлениями по ходу своего турне по Европе она поделилась в своих соцсетях.
«Я люблю туры за то, что в них расписан каждый день. Нагрузок много, они тяжелые, но почти всегда — предсказуемые. Расписание предопределено, никаких грандиозных решений принимать уже не приходится, да и времени на раздумья нет. Мне безумно нравится, когда я четко знаю, что от меня требуется и как это выполнить. Чувствую себя винтиком в слаженном механизме, одной из множества шестеренок. И это прекрасное чувство. Как-то легко и понятно сразу живется», — написала певица в своем telegram-канале.
По ее словам, этого ощущения сильно не хватает в повседневности. Она добавила, что «напитывается» этим по ходу турне, несмотря на закон подлости, из-за которого, как только появляется ощущение ритма тура, он подходит к концу.
Ранее Монеточка рассказывала о трудностях турне. Она призналась, что иногда плачет, потому что скучает по своему сыну. Ей на время концертов пришлось оставить ребенка с родственниками.
Артистка покинула Россию вместе со своим мужем после начала спецоперации на Украине. В январе 2023 года ее внесли в реестр иностранных агентов. Позже силовики завели на нее уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, а в октябре объявили в розыск.
*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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