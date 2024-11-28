Уроженец Сухого Лога (Свердловская область) Максим Шолохов погиб при выполнении боевых задач в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он ушел на СВО добровольцем, попав 5 сентября на передовую. Его какое-то время считали без вести пропавшим.
«Скорбный список сухоложцев, погибших на фронтах СВО, пополнился еще одним именем. 11 октября при выполнении боевых задач на территории [ДНР] погиб Максим Шолохов. На СВО ушел добровольцем, 5 сентября убыл „за ленточку“. Служил в мотострелковой бригаде. Через месяц перестал выходить на связь. С 11 октября был признан без вести пропавшим, а позднее и погибшим», — передает газета «Знамя победы» Сухого Лога.
Военный родился 22 августа 1996 года в селе Курьи под Сухим Логом. Окончил школу №4 и пошёл учиться на сварщика в местном техникуме. После учебы работал в совхозе «Сухоложский», пока не ушел в зону спецоперации на Украине. Прощание с Шолоховым состоится 29 ноября, в Курьинском центре досуга (село Курьи, ул. Школьная, 3А), с 12:00 до 13:00 по местному времени.
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