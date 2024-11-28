Жители Сатки могут пожаловаться прокурору области на власть

Жители Сатки могут пожаловаться прокурору Челябинской области Игорю Донгаузер на бездействие властей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокурор области Донгаузер проведет личный прием граждан в Сатке. Он выслушает жителей по вопросам о нарушениях прав, несогласии с действиями (бездействием) органов власти», — отмечает пресс-служба надзорного ведомства.
Прием граждан состоится 29 ноября 2024 года с 19:00 до 20:00 часов в здании Саткинской городской прокуратуры по улице Ленина,15. На приеме при себе следует иметь паспорт и обращение на имя прокурора Челябинской области, копии документов по доводам о нарушениях прав.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Челябинскую область потребовал от своих подчиненных быть активными и не прибегать к слепому формированию отчетов. Он отметил, что работа прокуроров не должна быть подчинена слепому формированию отчетов. А основная задача — это защита прав граждан и оказание реальной помощи.
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