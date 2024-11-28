«Локомотив» обыграл «Трактор» в матче лидеров КХЛ со счетом 4:2

29 ноября 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Черно-белым не удалось победить Ярославль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ярославле закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2. «У команды „Локомотива“ было желание отработать по полной. Очень приятно, что ребята победили», — заявил после матча главный тренер ярославского хоккейного клуба Игорь Никитин. В первом периоде команды голов не забили. Во втором периоде зрители увидели шайбы. Счет открыл Владимир Жарков. Отыгрался «Локомотив» через три с половиной минуты. Контратака ярославцев не выглядела опасной, но Максим Березкин шикарно бросил под перекладину — 1:1. Во второй половине периода «Трактор» был активнее и оказывал серьезное давление на «железнодорожников» в их зоне, но пропустил сам. Артур Каюмов вывел Максима Березкина «один в ноль» и форвард отправил шайбу мимо Зака Фукале, оформив дубль — 1:2. В заключительный волжане удачно реализовывали свои моменты, не давая «Трактору» сравнять результат. Сначала отличился Байрон Фрэз, вывалившийся практически «один в ноль» после выброса шайбы из своей зоны — 3:1. Следом Стивен Кэмпфер сократил разрыв в счете — 3:2. На 53-й минуте при численном меньшинстве оборона «черно-белых» не уследила за Максимом Березкиным, который переправил шайбу в пустой угол и записал на свой счет первый хет-трик в карьере — 4:2. «Сегодня не в нашу пользу. Никак нам не удается победить Ярославль. Делаем правильные выводы и едем в Екатеринбург», — прокомментировали поражение в пресс-службе ХК «Трактор». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ярославле закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2. «У команды „Локомотива“ было желание отработать по полной. Очень приятно, что ребята победили», — заявил после матча главный тренер ярославского хоккейного клуба Игорь Никитин. В первом периоде команды голов не забили. Во втором периоде зрители увидели шайбы. Счет открыл Владимир Жарков. Отыгрался «Локомотив» через три с половиной минуты. Контратака ярославцев не выглядела опасной, но Максим Березкин шикарно бросил под перекладину — 1:1. Во второй половине периода «Трактор» был активнее и оказывал серьезное давление на «железнодорожников» в их зоне, но пропустил сам. Артур Каюмов вывел Максима Березкина «один в ноль» и форвард отправил шайбу мимо Зака Фукале, оформив дубль — 1:2. В заключительный волжане удачно реализовывали свои моменты, не давая «Трактору» сравнять результат. Сначала отличился Байрон Фрэз, вывалившийся практически «один в ноль» после выброса шайбы из своей зоны — 3:1. Следом Стивен Кэмпфер сократил разрыв в счете — 3:2. На 53-й минуте при численном меньшинстве оборона «черно-белых» не уследила за Максимом Березкиным, который переправил шайбу в пустой угол и записал на свой счет первый хет-трик в карьере — 4:2. «Сегодня не в нашу пользу. Никак нам не удается победить Ярославль. Делаем правильные выводы и едем в Екатеринбург», — прокомментировали поражение в пресс-службе ХК «Трактор».