Продюсер, который привел Майкла Джексона к мировой славе, умер на 92-м году жизни

В США скончался продюсер и музыкант Куинси Джонс
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Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс скончался в возрасте 91 года
Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс скончался в возрасте 91 года Фото:

Американский музыкант и продюсер Куинси Джонс, известный своим сотрудничеством с такими звездами как Фрэнк Синатра и Майкл Джексон, скончался в возрасте 91 года. Об этом заявила семья Джонса.

«Сегодня вечером, полные решимости, но с разбитыми сердцами, мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса», — приводит агентство Associated Press заявление семьи. По словам публициста Арнольда Робинсона, Джонс ушел из жизни в воскресенье вечером в своем доме в Лос-Анджелесе, окруженный семьей.

Карьера Куинси Джонса началась в 1950-х. В 1956 году он стал трубачом и музыкальным руководителем коллектива Диззи Гиллеспи, после возвращения из турне заключил контракт со звукозаписывающей студией ABC Records и стал выступать с собственной группой, которая распалась через несколько лет. В 1964 году был назначен вице-президентом Mercury Records , начал писать музыку для фильмов. В 1985 году он был сопродюсером кинокартины Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей», которая получила номинацию на премию «Оскар», включая номинацию за лучший саундтрек.

Квинси Джонс стал продюсером альбома «Thriller» Майкла Джексона, который вышел в 1982 году и стал наиболее продаваемым в истории музыкальной индустрии. Кроме того, он основал собственный музыкальный лейбл Qwest Records и работал над записью ряда композиций вместе с Фрэнком Синатрой.

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Американский музыкант и продюсер Куинси Джонс, известный своим сотрудничеством с такими звездами как Фрэнк Синатра и Майкл Джексон, скончался в возрасте 91 года. Об этом заявила семья Джонса. «Сегодня вечером, полные решимости, но с разбитыми сердцами, мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса», — приводит агентство Associated Press заявление семьи. По словам публициста Арнольда Робинсона, Джонс ушел из жизни в воскресенье вечером в своем доме в Лос-Анджелесе, окруженный семьей. Карьера Куинси Джонса началась в 1950-х. В 1956 году он стал трубачом и музыкальным руководителем коллектива Диззи Гиллеспи, после возвращения из турне заключил контракт со звукозаписывающей студией ABC Records и стал выступать с собственной группой, которая распалась через несколько лет. В 1964 году был назначен вице-президентом Mercury Records , начал писать музыку для фильмов. В 1985 году он был сопродюсером кинокартины Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей», которая получила номинацию на премию «Оскар», включая номинацию за лучший саундтрек. Квинси Джонс стал продюсером альбома «Thriller» Майкла Джексона, который вышел в 1982 году и стал наиболее продаваемым в истории музыкальной индустрии. Кроме того, он основал собственный музыкальный лейбл Qwest Records и работал над записью ряда композиций вместе с Фрэнком Синатрой.
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