Из-за осадков на трассе М-5 в Челябинской области поток машин двигается с затруднениями

На трассе М-5 в горнозаводской зоне сохраняется сложная обстановка

04 ноября 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Поток машин на трассе М-5 в горнозаводской зоне двигается с затруднением Фото: Илья Московец © URA.RU В горнозаводской зоне Челябинской области из-за выпавших осадков к вечеру 4 ноября сохраняется сложная обстановка на трассе М-5. На некоторых участках дороги движение идет медленно. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «1609 километр трассы. Из-за большого количества транспортных средств движение на Москву в районе поворота на Месягутово периодически замедляется», — пояснили в ведомстве. Новость по теме После «уснувших» фур в горнозаводской зоне восстанавливается движение на трассе М-5 В госавтоинспекции также отметили, что на других сложных участках трассы М-5 в горнозаводской зоне движение идет в обоих направлениях. При этом поток машин плотный. В свою очередь в управлении дорог «Южный Урал» подчеркнули: подрядные организации, обслуживающие трассу, активно задействованы в устранении последствий непогоды. На участке М-5 с 1548 по 1871 км было задействовано 25 единиц дорожной техники, включая 15 комбинированных дорожных машин, шесть погрузчиков и четыре автогрейдера. Для обработки дорожного покрытия израсходовано 720 тонн песко-соляной смеси. Продолжается работа по ликвидации заторов, связанных с уснувшими непосредственно на дорожном полотне водителями в фурах. По информации сервиса «Яндекс. Карты» непростая обстановка сохраняется на трассе около Бакала, Юрюзани и Сима. Затруднения в движении зафиксированы на границе с Башкирией: вблизи Искры, Балтики, Шакши. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В горнозаводской зоне Челябинской области из-за выпавших осадков к вечеру 4 ноября сохраняется сложная обстановка на трассе М-5. На некоторых участках дороги движение идет медленно. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «1609 километр трассы. Из-за большого количества транспортных средств движение на Москву в районе поворота на Месягутово периодически замедляется», — пояснили в ведомстве. В госавтоинспекции также отметили, что на других сложных участках трассы М-5 в горнозаводской зоне движение идет в обоих направлениях. При этом поток машин плотный. В свою очередь в управлении дорог «Южный Урал» подчеркнули: подрядные организации, обслуживающие трассу, активно задействованы в устранении последствий непогоды. На участке М-5 с 1548 по 1871 км было задействовано 25 единиц дорожной техники, включая 15 комбинированных дорожных машин, шесть погрузчиков и четыре автогрейдера. Для обработки дорожного покрытия израсходовано 720 тонн песко-соляной смеси. Продолжается работа по ликвидации заторов, связанных с уснувшими непосредственно на дорожном полотне водителями в фурах. По информации сервиса «Яндекс. Карты» непростая обстановка сохраняется на трассе около Бакала, Юрюзани и Сима. Затруднения в движении зафиксированы на границе с Башкирией: вблизи Искры, Балтики, Шакши.