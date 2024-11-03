Из-за осадков на трассе М-5 в Челябинской области поток машин двигается с затруднениями

В горнозаводской зоне Челябинской области из-за выпавших осадков к вечеру 4 ноября сохраняется сложная обстановка на трассе М-5. На некоторых участках дороги движение идет медленно. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«1609 километр трассы. Из-за большого количества транспортных средств движение на Москву в районе поворота на Месягутово периодически замедляется», — пояснили в ведомстве.
В госавтоинспекции также отметили, что на других сложных участках трассы М-5 в горнозаводской зоне движение идет в обоих направлениях. При этом поток машин плотный.
В свою очередь в управлении дорог «Южный Урал» подчеркнули: подрядные организации, обслуживающие трассу, активно задействованы в устранении последствий непогоды. На участке М-5 с 1548 по 1871 км было задействовано 25 единиц дорожной техники, включая 15 комбинированных дорожных машин, шесть погрузчиков и четыре автогрейдера. Для обработки дорожного покрытия израсходовано 720 тонн песко-соляной смеси. Продолжается работа по ликвидации заторов, связанных с уснувшими непосредственно на дорожном полотне водителями в фурах.
По информации сервиса «Яндекс. Карты» непростая обстановка сохраняется на трассе около Бакала, Юрюзани и Сима. Затруднения в движении зафиксированы на границе с Башкирией: вблизи Искры, Балтики, Шакши.
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