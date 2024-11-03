03 ноября 2024

Челябинский депутат Госдумы проведет прием жителей Коркино

Депутат Госдумы Яна Лантратова встретится с жителями Коркино
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча силовиков с жителями Коркино. Челябинск, администрация коркино
Депутат Яна Лантратова проведет прием жителей Коркино совместно с представителями городской и региональной администраций Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова проведет прием жителей Коркино. Встреча назначена на вторник, 5 ноября. Об этом парламентарий рассказала на своей странице в соцсети.

«Буду работать в Коркино. Во вторник, 5 ноября, в 16:00 в ФОК мы организуем большую встречу, на которой вы сможете задать интересующие вас вопросы», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Депутат анонсировала, что на встречу прибудут представители региональных и местных властей. Планируется поднять актуальные проблемы округа. По словам Лантратовой, диалог с жителями поможет составить список проблемных вопросов для их дальнейшего решения.

Как URA.RU писало ранее, после убийства таксистки в Коркино парламентарий обратилась к местным жителям с просьбой оказать поддержку семье погибшей. Также она призвала коркинцев не устраивать самосуд над предполагаемыми виновными.

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Депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова проведет прием жителей Коркино. Встреча назначена на вторник, 5 ноября. Об этом парламентарий рассказала на своей странице в соцсети. «Буду работать в Коркино. Во вторник, 5 ноября, в 16:00 в ФОК мы организуем большую встречу, на которой вы сможете задать интересующие вас вопросы», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Депутат анонсировала, что на встречу прибудут представители региональных и местных властей. Планируется поднять актуальные проблемы округа. По словам Лантратовой, диалог с жителями поможет составить список проблемных вопросов для их дальнейшего решения. Как URA.RU писало ранее, после убийства таксистки в Коркино парламентарий обратилась к местным жителям с просьбой оказать поддержку семье погибшей. Также она призвала коркинцев не устраивать самосуд над предполагаемыми виновными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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