Челябинский депутат Госдумы проведет прием жителей Коркино

Депутат Госдумы Яна Лантратова встретится с жителями Коркино

04 ноября 2024 в 08:07 Размер текста - 17 +

Депутат Яна Лантратова проведет прием жителей Коркино совместно с представителями городской и региональной администраций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова проведет прием жителей Коркино. Встреча назначена на вторник, 5 ноября. Об этом парламентарий рассказала на своей странице в соцсети. «Буду работать в Коркино. Во вторник, 5 ноября, в 16:00 в ФОК мы организуем большую встречу, на которой вы сможете задать интересующие вас вопросы», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Депутат анонсировала, что на встречу прибудут представители региональных и местных властей. Планируется поднять актуальные проблемы округа. По словам Лантратовой, диалог с жителями поможет составить список проблемных вопросов для их дальнейшего решения. Как URA.RU писало ранее, после убийства таксистки в Коркино парламентарий обратилась к местным жителям с просьбой оказать поддержку семье погибшей. Также она призвала коркинцев не устраивать самосуд над предполагаемыми виновными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова проведет прием жителей Коркино. Встреча назначена на вторник, 5 ноября. Об этом парламентарий рассказала на своей странице в соцсети. «Буду работать в Коркино. Во вторник, 5 ноября, в 16:00 в ФОК мы организуем большую встречу, на которой вы сможете задать интересующие вас вопросы», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Депутат анонсировала, что на встречу прибудут представители региональных и местных властей. Планируется поднять актуальные проблемы округа. По словам Лантратовой, диалог с жителями поможет составить список проблемных вопросов для их дальнейшего решения. Как URA.RU писало ранее, после убийства таксистки в Коркино парламентарий обратилась к местным жителям с просьбой оказать поддержку семье погибшей. Также она призвала коркинцев не устраивать самосуд над предполагаемыми виновными.