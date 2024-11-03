Челябинский депутат Госдумы проведет прием жителей Коркино

Депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова проведет прием жителей Коркино. Встреча назначена на вторник, 5 ноября. Об этом парламентарий рассказала на своей странице в соцсети.
«Буду работать в Коркино. Во вторник, 5 ноября, в 16:00 в ФОК мы организуем большую встречу, на которой вы сможете задать интересующие вас вопросы», — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Депутат анонсировала, что на встречу прибудут представители региональных и местных властей. Планируется поднять актуальные проблемы округа. По словам Лантратовой, диалог с жителями поможет составить список проблемных вопросов для их дальнейшего решения.
Как URA.RU писало ранее, после убийства таксистки в Коркино парламентарий обратилась к местным жителям с просьбой оказать поддержку семье погибшей. Также она призвала коркинцев не устраивать самосуд над предполагаемыми виновными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!