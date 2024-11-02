02 ноября 2024

Челябинцев предупредили об опасно скользкой трассе М-5 в Горнозаводской зоне. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, лес, природа урала, хребет уреньга
Автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий Фото:

В Горнозаводском районе Челябинской области из-за прошедших дождей, понижения температуры и порывистого ветра поверхность на трассе М-5 под утро 3 ноября местами начала покрылась ледяной коркой. На некоторых участках дороги наблюдаются затруднения в движении. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Спуск после Бакала — лед. Стоим на Челябинск», — уточнили очевидцы в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

Также, согласно опубликованным кадрам, в районе Юрюзани по состоянию на 03:50 3 ноября наблюдаются заснеженные обочины. Водителей предупредили об образовании наката на дороге.

Затруднения в движении фиксируются в районе хребта Уреньга около Златоуста, у Бакала в Саткинском районе (там развернуло фуру), а также возле Сима. Эта информация актуализируется в сервисе «Яндекс.Карты».

Как сообщало URA.RU ранее, на федеральных трассах Челябинской области 2 и 3 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильных снегопадов с дождем и усиления ветра до 26 метров в секунду. Водителей призвали воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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В Горнозаводском районе Челябинской области из-за прошедших дождей, понижения температуры и порывистого ветра поверхность на трассе М-5 под утро 3 ноября местами начала покрылась ледяной коркой. На некоторых участках дороги наблюдаются затруднения в движении. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Спуск после Бакала — лед. Стоим на Челябинск», — уточнили очевидцы в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». Также, согласно опубликованным кадрам, в районе Юрюзани по состоянию на 03:50 3 ноября наблюдаются заснеженные обочины. Водителей предупредили об образовании наката на дороге. Затруднения в движении фиксируются в районе хребта Уреньга около Златоуста, у Бакала в Саткинском районе (там развернуло фуру), а также возле Сима. Эта информация актуализируется в сервисе «Яндекс.Карты». Как сообщало URA.RU ранее, на федеральных трассах Челябинской области 2 и 3 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильных снегопадов с дождем и усиления ветра до 26 метров в секунду. Водителей призвали воздержаться от поездок на дальние расстояния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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