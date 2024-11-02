Челябинцев предупредили об опасно скользкой трассе М-5 в Горнозаводской зоне. Видео

03 ноября 2024 в 06:17 Размер текста - 17 +

Автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Горнозаводском районе Челябинской области из-за прошедших дождей, понижения температуры и порывистого ветра поверхность на трассе М-5 под утро 3 ноября местами начала покрылась ледяной коркой. На некоторых участках дороги наблюдаются затруднения в движении. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Спуск после Бакала — лед. Стоим на Челябинск», — уточнили очевидцы в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». Также, согласно опубликованным кадрам, в районе Юрюзани по состоянию на 03:50 3 ноября наблюдаются заснеженные обочины. Водителей предупредили об образовании наката на дороге. Затруднения в движении фиксируются в районе хребта Уреньга около Златоуста, у Бакала в Саткинском районе (там развернуло фуру), а также возле Сима. Эта информация актуализируется в сервисе «Яндекс.Карты». Как сообщало URA.RU ранее, на федеральных трассах Челябинской области 2 и 3 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильных снегопадов с дождем и усиления ветра до 26 метров в секунду. Водителей призвали воздержаться от поездок на дальние расстояния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Горнозаводском районе Челябинской области из-за прошедших дождей, понижения температуры и порывистого ветра поверхность на трассе М-5 под утро 3 ноября местами начала покрылась ледяной коркой. На некоторых участках дороги наблюдаются затруднения в движении. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Спуск после Бакала — лед. Стоим на Челябинск», — уточнили очевидцы в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». Также, согласно опубликованным кадрам, в районе Юрюзани по состоянию на 03:50 3 ноября наблюдаются заснеженные обочины. Водителей предупредили об образовании наката на дороге. Затруднения в движении фиксируются в районе хребта Уреньга около Златоуста, у Бакала в Саткинском районе (там развернуло фуру), а также возле Сима. Эта информация актуализируется в сервисе «Яндекс.Карты». Как сообщало URA.RU ранее, на федеральных трассах Челябинской области 2 и 3 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильных снегопадов с дождем и усиления ветра до 26 метров в секунду. Водителей призвали воздержаться от поездок на дальние расстояния.