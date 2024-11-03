В городе Бакале в Саткинском районе Челябинской области из-за шквалистого ветра вечером 3 ноября сорвало крышу со школы № 8, где осенью 2023 года прошел ремонт. Снимками поврежденной кровли образовательного учреждения очевидцы поделились в социальных сетях.
«Ужас, снесло крышу, Совсем недавно был сделан ремонт. Так жалко», — сообщили очевидцы в группе «Горняк Бакала» в социальной сети «Вконтакте».
На опубликованных кадрах заметно, что на здании школы частично отсутствует кровля. Уточняется, что ее сорвало из-за шквалистого ветра, стали видны конструкции перекрытия.
Поврежденной оказалась кровля в левом крыле здания школы. Специалисты оперативно установили укрывной материалом с утеплителем, чтобы не допустить дальнейшего намокания. В ближайшее время будет принято решение по объему ремонтных работ и срокам их выполнения. Учебный процесс с 5 ноября в школе решили продолжать в полном объеме. Об этом сообщается в группе «Новости. Сатка. Газета «Саткинский Рабочий» в соцсети «Вконтакте».
Как сообщало URA.RU ранее, на Челябинскую область обрушился мощный скандинавский циклон. Ненастная погода ожидается с 4 по 10 ноября.
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