В Бакале шквалистый ветер повредил крышу школы № 8

В Саткинском районе сильный ветер повредил крышу школы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Бакале в Саткинском районе Челябинской области из-за шквалистого ветра вечером 3 ноября сорвало крышу со школы № 8, где осенью 2023 года прошел ремонт. Снимками поврежденной кровли образовательного учреждения очевидцы поделились в социальных сетях.

«Ужас, снесло крышу, Совсем недавно был сделан ремонт. Так жалко», — сообщили очевидцы в группе «Горняк Бакала» в социальной сети «Вконтакте».

На опубликованных кадрах заметно, что на здании школы частично отсутствует кровля. Уточняется, что ее сорвало из-за шквалистого ветра, стали видны конструкции перекрытия.

Поврежденной оказалась кровля в левом крыле здания школы. Специалисты оперативно установили укрывной материалом с утеплителем, чтобы не допустить дальнейшего намокания. В ближайшее время будет принято решение по объему ремонтных работ и срокам их выполнения. Учебный процесс с 5 ноября в школе решили продолжать в полном объеме. Об этом сообщается в группе «Новости. Сатка. Газета «Саткинский Рабочий» в соцсети «Вконтакте».

Как сообщало URA.RU ранее, на Челябинскую область обрушился мощный скандинавский циклон. Ненастная погода ожидается с 4 по 10 ноября.

В Бакале из-за сильного ветра сорвало крышу со школы Группа «Новости Бакала», Марины Гуськовой-Тощевой», vk.com

Учебный процесс из-за поврежденной кровли решили не останавливать Группа «Новости Бакала», Егора Бруева», vk.com