Перед холодами челябинцы выстроились в очередь на бразильский маникюр

Спрос на бразильский маникюр среди жителей Челябинска вырос в 300 раз в октябре 2024 года по сравнению с тем же месяцем 2023-го. Перед зимой клиенты также выбирают горячий и японский маникюры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
«В преддверии наступления холодов трендом в уходе за кожей рук стал горячий маникюр. Спрос на такую процедуру за год по сравнению с октябрем 2023 года подскочил на 2350%. На втором месте по популярности бразильский маникюр. Спрос за аналогичный период вырос на 2800%», — рассказали в пресс-службе сервиса.
Эксперты добавили, что на третьем месте по востребованности японский маникюр. Обращаться за этим видом услуги стали на 286% чаще. Также более чем вдвое вырос интерес к парафинотерапии — когда на руки наносят теплый косметический парафин. В сервисе отметили повышенный спрос на уходовые процедуры для кожи головы в преддверии морозов.
Как URA.RU писало ранее, за лето челябинцы потратили на бьюти-услуги на один миллиард рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. Жители города за этот период сделали 708 миллионов заказов.
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