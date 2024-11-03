03 ноября 2024
02 ноября 2024

Перед холодами челябинцы выстроились в очередь на бразильский маникюр

Спрос на бразильский маникюр в Челябинске увеличился в 300 раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Маникюр. Челябинск, маникюр, ногтевой сервис, самозанятость
Челябинцы заботятся о коже рук и ногтях в преддверии холодов Фото:

Спрос на бразильский маникюр среди жителей Челябинска вырос в 300 раз в октябре 2024 года по сравнению с тем же месяцем 2023-го. Перед зимой клиенты также выбирают горячий и японский маникюры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«В преддверии наступления холодов трендом в уходе за кожей рук стал горячий маникюр. Спрос на такую процедуру за год по сравнению с октябрем 2023 года подскочил на 2350%. На втором месте по популярности бразильский маникюр. Спрос за аналогичный период вырос на 2800%», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Эксперты добавили, что на третьем месте по востребованности японский маникюр. Обращаться за этим видом услуги стали на 286% чаще. Также более чем вдвое вырос интерес к парафинотерапии — когда на руки наносят теплый косметический парафин. В сервисе отметили повышенный спрос на уходовые процедуры для кожи головы в преддверии морозов.

Как URA.RU писало ранее, за лето челябинцы потратили на бьюти-услуги на один миллиард рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. Жители города за этот период сделали 708 миллионов заказов.

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Спрос на бразильский маникюр среди жителей Челябинска вырос в 300 раз в октябре 2024 года по сравнению с тем же месяцем 2023-го. Перед зимой клиенты также выбирают горячий и японский маникюры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «В преддверии наступления холодов трендом в уходе за кожей рук стал горячий маникюр. Спрос на такую процедуру за год по сравнению с октябрем 2023 года подскочил на 2350%. На втором месте по популярности бразильский маникюр. Спрос за аналогичный период вырос на 2800%», — рассказали в пресс-службе сервиса. Эксперты добавили, что на третьем месте по востребованности японский маникюр. Обращаться за этим видом услуги стали на 286% чаще. Также более чем вдвое вырос интерес к парафинотерапии — когда на руки наносят теплый косметический парафин. В сервисе отметили повышенный спрос на уходовые процедуры для кожи головы в преддверии морозов. Как URA.RU писало ранее, за лето челябинцы потратили на бьюти-услуги на один миллиард рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. Жители города за этот период сделали 708 миллионов заказов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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