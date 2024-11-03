03 ноября 2024

В Златоусте решили угнать стоящую на кирпичах легковушку. Фото

В Златоусте задержали мужчину, собравшегося утилизировать чужой ВАЗ
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Члена Центрального штаба ОНФ Калининой Светланы в поселок ГПЗ. Сургут , жигули, лада, гаражи, автохлам, ваз 2106
Автомобиль долгое время стоял в одном из дворов (архивное фото) Фото:

В Златоусте задержали 47-летнего мужчину, который пытался незаконно утилизировать чужой ВАЗ-2106. Автомобиль долгое время стоял без колес и окон во дворе многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Подозреваемый, увидев брошенный автомобиль, решил сдать его на металлолом, не удосужившись выяснить, кому он принадлежит. Для этого он пригнал эвакуатор, однако его действия были остановлены благодаря звонку бдительных жильцов», — рассказали в правоохранительном главке региона.

Владельцем автомобиля 1989 года выпуска оказался сосед злоумышленника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 158 УК РФ.

Житель Златоуста решил сдать чужой автомобиль на утилизацию
Житель Златоуста решил сдать чужой автомобиль на утилизацию

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В Златоусте задержали 47-летнего мужчину, который пытался незаконно утилизировать чужой ВАЗ-2106. Автомобиль долгое время стоял без колес и окон во дворе многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Подозреваемый, увидев брошенный автомобиль, решил сдать его на металлолом, не удосужившись выяснить, кому он принадлежит. Для этого он пригнал эвакуатор, однако его действия были остановлены благодаря звонку бдительных жильцов», — рассказали в правоохранительном главке региона. Владельцем автомобиля 1989 года выпуска оказался сосед злоумышленника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 158 УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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