В Златоусте решили угнать стоящую на кирпичах легковушку. Фото

В Златоусте задержали мужчину, собравшегося утилизировать чужой ВАЗ

04 ноября 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Автомобиль долгое время стоял в одном из дворов (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Златоусте задержали 47-летнего мужчину, который пытался незаконно утилизировать чужой ВАЗ-2106. Автомобиль долгое время стоял без колес и окон во дворе многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Подозреваемый, увидев брошенный автомобиль, решил сдать его на металлолом, не удосужившись выяснить, кому он принадлежит. Для этого он пригнал эвакуатор, однако его действия были остановлены благодаря звонку бдительных жильцов», — рассказали в правоохранительном главке региона. Владельцем автомобиля 1989 года выпуска оказался сосед злоумышленника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 158 УК РФ. Житель Златоуста решил сдать чужой автомобиль на утилизацию Фото ГУ МВД по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте задержали 47-летнего мужчину, который пытался незаконно утилизировать чужой ВАЗ-2106. Автомобиль долгое время стоял без колес и окон во дворе многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Подозреваемый, увидев брошенный автомобиль, решил сдать его на металлолом, не удосужившись выяснить, кому он принадлежит. Для этого он пригнал эвакуатор, однако его действия были остановлены благодаря звонку бдительных жильцов», — рассказали в правоохранительном главке региона. Владельцем автомобиля 1989 года выпуска оказался сосед злоумышленника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 158 УК РФ.