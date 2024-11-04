04 ноября 2024

Пермяки планируют провести новогодние каникулы в Петербурге, Сочи и Калининграде

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки раскупают авиабилеты на новогодние каникулы
Пермяки раскупают авиабилеты на новогодние каникулы Фото:

Пермяки активно бронируют авиабилеты на новогодние каникулы. Самыми популярными направлениями, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», стали Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

«Самыми популярными направлениями на период новогодних праздников у жителей Перми стали Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. В Санкт-Петербург пермяки отправляются в среднем на неделю, бронируют авиабилеты за 73 дня до поездки. Средняя цена авиабилетов составила 19 100 рублей. В Сочи пермяки планируют провести в среднем восемь дней, горизонт планирования составил 84 дня, цена авиабилетов в две стороны — 32 900 рублей. Средняя длина поездки в Калининград у жителей Перми — шесть дней, горизонт планирования — 101 день, цена авиабилетов — 15 500 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекса».

Аналитики отмечают, что и в Пермь на Новый год летят люди из других городов. Спрос на отдых в столице Прикамья у жителей России вырос на 250% по сравнению с 2023 годом.

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Пермяки активно бронируют авиабилеты на новогодние каникулы. Самыми популярными направлениями, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», стали Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. «Самыми популярными направлениями на период новогодних праздников у жителей Перми стали Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. В Санкт-Петербург пермяки отправляются в среднем на неделю, бронируют авиабилеты за 73 дня до поездки. Средняя цена авиабилетов составила 19 100 рублей. В Сочи пермяки планируют провести в среднем восемь дней, горизонт планирования составил 84 дня, цена авиабилетов в две стороны — 32 900 рублей. Средняя длина поездки в Калининград у жителей Перми — шесть дней, горизонт планирования — 101 день, цена авиабилетов — 15 500 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекса». Аналитики отмечают, что и в Пермь на Новый год летят люди из других городов. Спрос на отдых в столице Прикамья у жителей России вырос на 250% по сравнению с 2023 годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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