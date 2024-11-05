В Свердловской области похолодает до -20 градусов

В Свердловской области снизится уровень облачности, из-за этого ночные прояснения могут повлечь понижение температуры воздуха до -20 градусов для северных районов области. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В северных районах Свердловской области станет меньше облачности. В присутствии арктической воздушной массы ночные прояснения могу повлечь снижение температуры воздуха ниже -20 градусов для северных районов области», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Екатеринбурге же в ночные часы будет не холоднее -8 градусов, а к выходным ожидается «плюс». Снег 6 ноября в основном затронет южные районы Свердловской области.
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