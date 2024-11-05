05 ноября 2024

В Свердловской области похолодает до -20 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге, остановка, общественный транспорт, мороз, холод, холодная погода
В Екатеринбурге ночью будет не холоднее -8 градусов Фото:

В Свердловской области снизится уровень облачности, из-за этого ночные прояснения могут повлечь понижение температуры воздуха до -20 градусов для северных районов области. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В северных районах Свердловской области станет меньше облачности. В присутствии арктической воздушной массы ночные прояснения могу повлечь снижение температуры воздуха ниже -20 градусов для северных районов области», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге же в ночные часы будет не холоднее -8 градусов, а к выходным ожидается «плюс». Снег 6 ноября в основном затронет южные районы Свердловской области.

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В Свердловской области снизится уровень облачности, из-за этого ночные прояснения могут повлечь понижение температуры воздуха до -20 градусов для северных районов области. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В северных районах Свердловской области станет меньше облачности. В присутствии арктической воздушной массы ночные прояснения могу повлечь снижение температуры воздуха ниже -20 градусов для северных районов области», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге же в ночные часы будет не холоднее -8 градусов, а к выходным ожидается «плюс». Снег 6 ноября в основном затронет южные районы Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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