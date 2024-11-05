В Свердловской области похолодает до -20 градусов

06 ноября 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге ночью будет не холоднее -8 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области снизится уровень облачности, из-за этого ночные прояснения могут повлечь понижение температуры воздуха до -20 градусов для северных районов области. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В северных районах Свердловской области станет меньше облачности. В присутствии арктической воздушной массы ночные прояснения могу повлечь снижение температуры воздуха ниже -20 градусов для северных районов области», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге же в ночные часы будет не холоднее -8 градусов, а к выходным ожидается «плюс». Снег 6 ноября в основном затронет южные районы Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области снизится уровень облачности, из-за этого ночные прояснения могут повлечь понижение температуры воздуха до -20 градусов для северных районов области. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В северных районах Свердловской области станет меньше облачности. В присутствии арктической воздушной массы ночные прояснения могу повлечь снижение температуры воздуха ниже -20 градусов для северных районов области», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге же в ночные часы будет не холоднее -8 градусов, а к выходным ожидается «плюс». Снег 6 ноября в основном затронет южные районы Свердловской области.