В ХМАО полиция возбудила уголовное дело на заключенного на неуплату алиментов дочери

В Пыть-Яхе полицейские возбудили уголовное дело на югорчанина, который задолжал своей дочери алименты в размере более 700 тысяч рублей. В настоящее время он отбывает наказание в колонии за незаконный наркооборот. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«32-летний мужчина не исполнил решение суда по трудоустройству и выплате алиментов на содержание дочери без уважительных причин. Долг югорчанина превысил 700 тысяч рублей. Суд признал неплательщика виновным и назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. Должник так и не приступил к исполнению судебного решения. Возбуждено уголовное дело», — следует из сообщения.
Югорчанин уже несколько раз был привлечен к уголовной ответственности за незаконный наркооборот. А с конца 2023 года он отправился в колонию за ранее совершенное преступление.
Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2024 года жители ХМАО накопили долги по алиментам общим размером более миллиарда рублей. Это больше практически в два раза в сравнении с показателем за 2023 год.
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