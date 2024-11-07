Вице-президент «Опоры России» рассказал на РЭФ в Челябинске анекдот про роботов

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I Всероссийский форум «Импортозамещение. Новые возможности». Челябинск , артемьев артем
Артем Артемьев выступил на Русском экономическом форуме Фото:

Вице-президент «Опоры России» Артем Артемьев 7 ноября рассказал анекдот про роботов на сессии «Суверенная индустриализация: автоматизация, роботизация, производительность» Второго Русского экономического форума, который проходит в Челябинске. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«На фабрике будущего, кроме роботов, будут работать еще двое: человек и собака. Человек будет нужен для того, чтобы кормить собаку. А собака — для того, чтобы отгонять его от производства», — сообщил слушателям форума Артемьев.

Участники сессии обсуждают вопросы роботизации и автоматизации, а также рассматривают задачи, поставленные президентом в «майском» Указе, такие как создание экономики роботов и формирование кадрового потенциала в этой сфере. Кроме того, эксперты обсуждают научно-технологические компетенции и ограничения, связанные с автоматизацией и роботизацией.

Второй Русский экономический форум стартовал в Челябинске 7 ноября. Мероприятие продлится три дня, до 9 ноября.

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Вице-президент «Опоры России» Артем Артемьев 7 ноября рассказал анекдот про роботов на сессии «Суверенная индустриализация: автоматизация, роботизация, производительность» Второго Русского экономического форума, который проходит в Челябинске. Об этом передает корреспондент URA.RU. «На фабрике будущего, кроме роботов, будут работать еще двое: человек и собака. Человек будет нужен для того, чтобы кормить собаку. А собака — для того, чтобы отгонять его от производства», — сообщил слушателям форума Артемьев. Участники сессии обсуждают вопросы роботизации и автоматизации, а также рассматривают задачи, поставленные президентом в «майском» Указе, такие как создание экономики роботов и формирование кадрового потенциала в этой сфере. Кроме того, эксперты обсуждают научно-технологические компетенции и ограничения, связанные с автоматизацией и роботизацией. Второй Русский экономический форум стартовал в Челябинске 7 ноября. Мероприятие продлится три дня, до 9 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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