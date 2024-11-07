Вице-президент «Опоры России» рассказал на РЭФ в Челябинске анекдот про роботов

Вице-президент «Опоры России» Артем Артемьев 7 ноября рассказал анекдот про роботов на сессии «Суверенная индустриализация: автоматизация, роботизация, производительность» Второго Русского экономического форума, который проходит в Челябинске. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«На фабрике будущего, кроме роботов, будут работать еще двое: человек и собака. Человек будет нужен для того, чтобы кормить собаку. А собака — для того, чтобы отгонять его от производства», — сообщил слушателям форума Артемьев.
Участники сессии обсуждают вопросы роботизации и автоматизации, а также рассматривают задачи, поставленные президентом в «майском» Указе, такие как создание экономики роботов и формирование кадрового потенциала в этой сфере. Кроме того, эксперты обсуждают научно-технологические компетенции и ограничения, связанные с автоматизацией и роботизацией.
Второй Русский экономический форум стартовал в Челябинске 7 ноября. Мероприятие продлится три дня, до 9 ноября.
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