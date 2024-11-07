Депутат-олигарх предупредил о массовом банкротстве екатеринбургских ТЦ

В Екатеринбурге торговые центры могут оказаться под угрозой банкротства из -за установления в 2025 году базовой налоговой ставки в размере 2,5% (сейчас — 2%). Обеспокоенность высказал в ходе заседания комитета свердловского заксо по бюджету депутат, коммерсант Владимир Смирнов (ТЦ «Омега» и «Апельсин»), сообщает корреспондент URA.RU.
«Основная масса ТЦ была построена за счет кредитов до 2019 года. Сейчас будет по ним, на мой взгляд, основной удар. Ставка увеличивается, льготы, которые можно получить, выполнив ряд условий, сокращаются (в 2025 году предполагается установить пониженную ставку в 2% для тех торговых центров, кадастровая стоимость которых выше 300 млн рублей, и они сохранили, по уровню 2024 года, на 90% численность работников и на 100% уровень зарплат, — прим. URA.RU). Федеральный прогноз — до 25% таких ТЦ находится под угрозой банкротства», — объяснил Смирнов.
Замминистра экономики области Татьяна Гладкова попыталась успокоить депутата, подчеркнув, что в регионе насчитывается более 80% ТЦ, которые попадают под льготное налогообложение, главное выполнить все необходимые условия. Она также напомнила, что некоторые торговые центры будут в 2025 году по -прежнему освобождены от налогообложения.
«Если говорить о новых ТЦ, то в регионе действует освобождение от уплаты налогов на пять лет. Эта норма давно принята и сохраняется на текущий момент», — подчеркнула она.
Гладкова добавила, что все ТЦ, что были построены в 2020 году, в 2025 году имеют те же преимущества. Внесения изменений в региональный закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» был принят комитетом в трех чтениях и будет рассмотрен на ближайшем заседании заксо.
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