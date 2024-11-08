Челябинский депутат Швецов заявил, что роботы решат кадровую проблему

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Пресс-конференция Справедливая Россия. Челябинск., швецов василий
Василий Швецов озвучил плюсы роботизации Фото:
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РЭФ-24 в Челябинске

Председатель комитета челябинского заксобрания по регламенту и депутатской этике Василий Швецов заявил, что роботы способны решить проблему кадрового дефицита в промышленности. Об этом Швецов сказал 8 ноября после посещения панельной дискуссии «Суверенная индустриализация: автоматизация, роботизация, производительность» в рамках II Русского экономического форума.

«Известно, что ключевым фактором роста экономики страны является развитие промышленности. Рост ВВП, импортозамещение, привлечение квалифицированных кадров — все это напрямую связано с модернизацией производственных процессов. Особое внимание уделили проблеме кадрового дефицита в промышленности, которая частично решается внедрением роботов», — сообщил Швецов.

По мнению депутата, роботизация не только автоматизирует производство, но и меняет структуру кадрового состава, повышая требования к квалификации работников. Внедрение роботов также способствует повышению качества продукции.

Мероприятия II Русского экономического форума будут идти в Челябинске до 9 ноября. В программе представлены практические сессии, дискуссии и практики. В форуме принимают участие представители федеральной и региональной власти, предприниматели, общественные и деловые объединения, ученые и эксперты.

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Председатель комитета челябинского заксобрания по регламенту и депутатской этике Василий Швецов заявил, что роботы способны решить проблему кадрового дефицита в промышленности. Об этом Швецов сказал 8 ноября после посещения панельной дискуссии «Суверенная индустриализация: автоматизация, роботизация, производительность» в рамках II Русского экономического форума. «Известно, что ключевым фактором роста экономики страны является развитие промышленности. Рост ВВП, импортозамещение, привлечение квалифицированных кадров — все это напрямую связано с модернизацией производственных процессов. Особое внимание уделили проблеме кадрового дефицита в промышленности, которая частично решается внедрением роботов», — сообщил Швецов. По мнению депутата, роботизация не только автоматизирует производство, но и меняет структуру кадрового состава, повышая требования к квалификации работников. Внедрение роботов также способствует повышению качества продукции. Мероприятия II Русского экономического форума будут идти в Челябинске до 9 ноября. В программе представлены практические сессии, дискуссии и практики. В форуме принимают участие представители федеральной и региональной власти, предприниматели, общественные и деловые объединения, ученые и эксперты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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