Челябинский депутат Швецов заявил, что роботы решат кадровую проблему

Василий Швецов озвучил плюсы роботизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета РЭФ-24 в Челябинске

Председатель комитета челябинского заксобрания по регламенту и депутатской этике Василий Швецов заявил, что роботы способны решить проблему кадрового дефицита в промышленности. Об этом Швецов сказал 8 ноября после посещения панельной дискуссии «Суверенная индустриализация: автоматизация, роботизация, производительность» в рамках II Русского экономического форума.

«Известно, что ключевым фактором роста экономики страны является развитие промышленности. Рост ВВП, импортозамещение, привлечение квалифицированных кадров — все это напрямую связано с модернизацией производственных процессов. Особое внимание уделили проблеме кадрового дефицита в промышленности, которая частично решается внедрением роботов», — сообщил Швецов.

По мнению депутата, роботизация не только автоматизирует производство, но и меняет структуру кадрового состава, повышая требования к квалификации работников. Внедрение роботов также способствует повышению качества продукции.

Мероприятия II Русского экономического форума будут идти в Челябинске до 9 ноября. В программе представлены практические сессии, дискуссии и практики. В форуме принимают участие представители федеральной и региональной власти, предприниматели, общественные и деловые объединения, ученые и эксперты.